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Чемпионат мира по футболу 2022

Тарасова об отстранении сборной России: «Нельзя смешивать спорт с политикой!»

10 Марта 2022 • 10:32 Комментировать
Гибралтар
...
Гренада
23.03 20:00

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу отстранения сборной России по футболу от участия в стыковых матчах к Чемпионату мира — 2022.

«Нельзя смешивать спорт с политикой! Пусть наша сборная и не самая сильная, но она заслуживала сыграть отборочный матч. Международная федерация в данном случае неправа. Они лишают наших детей и болельщиков отличной игры!», — цитирует Тарасову Спорт-Экспресс.

Напомним, ранее национальная сборная России была исключена из всех международных турниров. Благодаря этому, Польша автоматический вышла в финал отбора к Чемпионату мира.

Последний свой официальный матч подопечные Валерия Карпина провели 14 ноября 2021 года против сборной Хорватии на групповом этапе отбора к мундиалю, уступив со счётом 0:1.   

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Чемпионат Мира Татьяна Тарасова
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ГИБРАЛТАР ГРЕНАДА
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