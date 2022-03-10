Тарасова об отстранении сборной России: «Нельзя смешивать спорт с политикой!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу отстранения сборной России по футболу от участия в стыковых матчах к Чемпионату мира — 2022.

«Нельзя смешивать спорт с политикой! Пусть наша сборная и не самая сильная, но она заслуживала сыграть отборочный матч. Международная федерация в данном случае неправа. Они лишают наших детей и болельщиков отличной игры!», — цитирует Тарасову Спорт-Экспресс.

Напомним, ранее национальная сборная России была исключена из всех международных турниров. Благодаря этому, Польша автоматический вышла в финал отбора к Чемпионату мира.

Последний свой официальный матч подопечные Валерия Карпина провели 14 ноября 2021 года против сборной Хорватии на групповом этапе отбора к мундиалю, уступив со счётом 0:1.