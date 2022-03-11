Биатлонист: «Российский футбол стал безголовым»

Биатлонист Александр Тихонов прокомментировал решение ФИФА отстранить сборную России от участия в стыковых матчах к Чемпионату мира.

«Решение ФИФА — полный абсурд! Можно было бы перенести матч с Польшей на лето, но они наплевали на спортивный принцип и приняли глупейшее решение. Когда президентом РФС был Вячеслав Колосков, с нами считались, а сейчас футбол стал безголовым», — цитирует Тихонова Sport24.

По мнению четырехкратного олимпийского чемпиона, обращаться за обжалованием в CAS не имеет смысла. Ведь давление сейчас идёт со всех сторон. Тихонов считает, что необходимо создавать свои турниры, в которых будут принимать участие дружественные страны.