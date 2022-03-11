Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Биатлонист: «Российский футбол стал безголовым»

11 Марта 2022 • 12:00 Комментировать (1)
Гибралтар
...
Гренада
23.03 20:00

Биатлонист Александр Тихонов прокомментировал решение ФИФА отстранить сборную России от участия в стыковых матчах к Чемпионату мира.

«Решение ФИФА — полный абсурд! Можно было бы перенести матч с Польшей на лето, но они наплевали на спортивный принцип и приняли глупейшее решение. Когда президентом РФС был Вячеслав Колосков, с нами считались, а сейчас футбол стал безголовым», — цитирует Тихонова Sport24.

По мнению четырехкратного олимпийского чемпиона, обращаться за обжалованием в CAS не имеет смысла. Ведь давление сейчас идёт со всех сторон. Тихонов считает, что необходимо создавать свои турниры, в которых будут принимать участие дружественные страны.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Чемпионат Мира-2022 Александр Тихонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГИБРАЛТАР ГРЕНАДА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ILLNAT
11 Марта 2022 в 13:16
Биатлон тоже. Будут соревноваться со спортсменами из дружественных стран-КНДР,Эритреи,Венесуэлы.) Очень интересно будет поглядеть.)
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Марта
12:00 · Чемпионат мира 2022
Биатлонист: «Российский футбол стал безголовым» 1
10 Марта
21:48 · Чемпионат мира 2022
Ван Дейк видит Кумана наставником сборной Нидерландов
19:24 · Чемпионат мира 2022
Адвокат разочарован дисквалификацией сборной России
10:32 · Чемпионат мира 2022
Тарасова об отстранении сборной России: «Нельзя смешивать спорт с политикой!»
09 Марта
15:42 · Чемпионат мира 2022
Константин Лепехин: «Сборную России однозначно не пустят на чемпионат мира в Катаре»
12:25 · Чемпионат мира 2022
Сенников: Решение ФИФА? Оно по-спортивному нечестное
11:10 · Чемпионат мира 2022
Колосков: Если суд примет решение в нашу пользу, то матч с поляками состоится
10:35 · Чемпионат мира 2022
Сборная Польши: Мы бы предпочли обыграть Россию на поле 2
10:20 · Чемпионат мира 2022
Председатель Футбольной ассоциации Чехии об исключении сборной России: «Это ожидаемое решение со стороны ФИФА»
00:34 · Чемпионат мира 2022
Шведы недовольны тем, что поляков напрямую продвинули в финал плей-офф за путёвку в Катар
08 Марта
23:36 · Чемпионат мира 2022
Сборная Польши автоматически проведена в финал плей-офф за попадание на ЧМ
19:59 · Чемпионат мира 2022
Каннаваро: «Не могу себе представить чемпионат мира без Италии»
13:26 · Чемпионат мира 2022
Стыковой матч между Украиной и Шотландией перенесён
00:09 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Мы сами создали себе такую неприятную ситуацию»
07 Марта
18:37 · Чемпионат мира 2022
ФИФА согласна перенести матч между Украиной и Шотландией на июнь
Все новости
Рекомендуем