Отбор ЧМ-2022: Эквадор не удержал победу в матче с Перу

Сборная Эквадора быстро открыла счет в матче с Перу, уже на второй минуте игры отличился Микаэль Эстрада. Но развить успех у гостей не получилось, а во втором тайме перуанцы сравняли счет усилиями Эдисона Флореса и матч завершился ничьей - 1:1.

Этот результат на данный момент наверняка не устроил обе команды - Эквадор в случае победы мог бы гарантировать себе путевку на чемпионат мира, а Перу пропустил вперед, на четвертое место, Уругвай, который крупно переиграл Венесуэлу.

До конца отборочного турнира в южноамериканской зоне остаются еще два тура, они будут сыграны в конце марта.