Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Отбор ЧМ-2022: Эквадор не удержал победу в матче с Перу

02 Февраля 2022 • 07:13 Комментировать
Перу
1:1
Эквадор
окончен

Сборная Эквадора быстро открыла счет в матче с Перу, уже на второй минуте игры отличился Микаэль Эстрада.  Но развить успех у гостей не получилось, а во втором тайме перуанцы сравняли счет усилиями Эдисона Флореса и матч завершился ничьей - 1:1.

Этот результат на данный момент наверняка не устроил обе команды - Эквадор в случае победы мог бы гарантировать себе путевку на чемпионат мира, а Перу пропустил вперед, на четвертое место, Уругвай, который крупно переиграл Венесуэлу.

До конца отборочного турнира в южноамериканской зоне остаются еще два тура, они будут сыграны в конце марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Перу Сборная Эквадора
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Февраля
07:13 · Чемпионат мира 2022
Отбор ЧМ-2022: Эквадор не удержал победу в матче с Перу
05:45 · Чемпионат мира 2022
Отбор ЧМ-2022: Бразилия забила четыре мяча Парагваю
05:39 · Чемпионат мира 2022
Луис Суарес побил рекорд Месси 1
05:30 · Чемпионат мира 2022
Отбор ЧМ-2022: Сборная Аргентины с минимальным счетом переиграла Колумбию
04:22 · Чемпионат мира 2022
Отбор ЧМ-2022: Уругвай благодаря голам Суареса и Кавани крупно обыграл Венесуэлу
01:41 · Чемпионат мира 2022
Отбор на ЧМ-2022: Дубль Санчеса принёс Чили важнейшую победу над Боливией
01 Февраля
19:12 · Чемпионат мира 2022
Сборная Южной Кореи вышла на ЧМ 2022
09:04 · Италия. Серия А
Сакки: «Я бы тоже вызвал Балотелли в сборную, но только с одним условием»
01:23 · Россия. Премьер-лига
Ордец считает, что сборная Украины обыграла бы российскую 1
00:12 · Италия. Серия А
Оспина может пропустить матч с Аргентиной
31 Января
17:21 · Чемпионат мира 2022
​Новый тренер сборной Польши оценил уровень сборной России
17:09 · Чемпионат мира 2022
Михневич будет выбирать тактику на матч с Россией вместе с Левандовски
15:23 · Чемпионат мира 2022
Объявлено имя нового тренера сборной Польши, ближайший соперник команды – Россия официально
01:20 · Чемпионат мира 2022
Канада обыграла США и приблизила поездку на чемпионат мира
30 Января
21:10 · Чемпионат мира 2022
Бензема считает сборную Франции фаворитом на победу на чемпионате мира в Катаре
Все новости
Рекомендуем