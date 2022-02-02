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Отбор ЧМ-2022: Уругвай благодаря голам Суареса и Кавани крупно обыграл Венесуэлу

02 Февраля 2022 • 04:22 Комментировать
Уругвай
4:1
Венесуэла
окончен

В прошлом своем матче сборная Венесуэлы благодаря хет-трику Рондона переиграла Боливию со счетом 4:1, но сейчас она с таким же счетом проиграла Уругваю. По ходу матча в преимуществе хозяев поля не возникало никаких сомнений, уругвайцы забили четыре мяча, прежде чем позволили Венесуэле отыграть хотя бы один гол.

Кавани и Суарес забили по голу, отличились также Бентанкур и де Арраскаета, в результате чего Уругвай сейчас занимает четвертое место в группе. Впрочем, Перу имеет шанс вернуть себе четвертое место, но для этого надо переиграть Эквадор, матч начнется в пять часов утра по московскому времени.

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