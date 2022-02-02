Луис Суарес побил рекорд Месси

Уругвайский форвард Луис Суарес забил в матче сборной Уругвая против Венесуэлы, который закончился крупной победой его команды. Суарес реализовал пенальти и записал на свой счет двадцать восьмой гол за все время участия в отборочных турнирах к ЧМ в южноамериканской зоне. Это означает, что 35-летний форвард вышел на первое место списке лучших бомбардиров данной зоны, так как у идущего вторым Лионеля Месси - 27 голов.

В общей сложности на счету Луиса Суареса теперь уже 64 гола в футболке сборной Уругвая, а через несколько дней, 8 февраля, исполнится 15 лет с момента его дебюта в национальной команде.