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Чемпионат мира по футболу 2022

Луис Суарес побил рекорд Месси

02 Февраля 2022 • 05:39 Комментировать
Уругвай
4:1
Венесуэла
окончен

Уругвайский форвард Луис Суарес забил в матче сборной Уругвая против Венесуэлы, который закончился крупной победой его команды. Суарес реализовал пенальти и записал на свой счет двадцать восьмой гол за все время участия в отборочных турнирах к ЧМ в южноамериканской зоне. Это означает, что 35-летний форвард вышел на первое место списке лучших бомбардиров данной зоны, так как у идущего вторым Лионеля Месси - 27 голов.

В общей сложности на счету Луиса Суареса теперь уже 64 гола в футболке сборной Уругвая, а через несколько дней, 8 февраля, исполнится 15 лет с момента его дебюта в национальной команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Луис Суарес Сборная Уругвая
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