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Чемпионат мира по футболу 2022

Отбор на ЧМ-2022: Дубль Санчеса принёс Чили важнейшую победу над Боливией

02 Февраля 2022 • 01:41 Комментировать
Боливия
2:3
Чили
окончен

Сборная Чили продолжает сражаться за путевку на чемпионат мира в Катаре, после поражения от аргентинцев в предыдущем туре команде срочно нужна была победа в гостевом матче с Боливией, и Алексис Санчес сделал все для ее достижения. Игрок «Интера» сделал дубль, забив первый и третий мяч своей команды.

Первый позволил Чили захватить инициативу в матче, третий по итогу оказался победным - за пять минут до конца игры Санчес сделал счет 3:1, и гол Морено на 88-й минуте уже не мог лишить чилийцев победы.

Теперь им необходимо следить за матчами конкурентов, дабы оценивать свои шансы на путевку (в розыгрыше, по сути, осталась лишь одна вакансия, на которую претендуют четыре команды), ну а Боливия может готовиться к следующему отборочному циклу - в этом ей надеяться уже не на что.

Протокол игры  
Боливия 2:3Чили
  14'Санчес Алексис (0:1)
(1:1) Эноумба Марк37'   
  77'Нуньес Марселино (1:2)
  85'Санчес Алексис (1:3)
(2:3) Морено Марсело88'   
Лампе КарлосДжузино ЭдрианЭноумба МаркСагредо Хесус  80' (Фернандес Роберто II (  80') Рамальо Родриго  77' (Абрего Виктор (  77') Сауседо ФернандоВильярроэль Мойзес II  61' (Бехарано Диего (  61') Сааведра Эрвин  61' (Вака Хенри (  61') Арсэ Хуан КарлосМорено Марсело   90'Миранда Бруно   36'  61' (Вака Рамиро (  61')
Запасные: Гутьеррес Хонас IIЧумасеро АлехандроКордано РубенГонсалес ФранцХакин Луис IIКинтерос Хайро
Кортес Брайан   90'Диас ПаулоИсла МаурисиоМедель Гари  87' (Valber Huerta (  87') Gabriel SuazoПульгар Эрик  70' (Pablo Parra (  70') Арангис Чарлес  70' (Баэса Клаудио (  70') Кушчевич Бенхамин   30'Нуньес Марселино  87' (Гальдамес Пабло (  87') Санчес АлексисБреретон Бен  76' (Joaquin Montecinos (  76')
Запасные: Фуэнсалида ХосеSebastian Perez IIIМена ЭухениоMarcelo AllendeДавила ВикторМенесес ХеанZacarias Lopez Gonzalez
01 февраля.

 

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Отбор на ЧМ-2022: Дубль Санчеса принёс Чили важнейшую победу над Боливией
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