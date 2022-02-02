Отбор на ЧМ-2022: Дубль Санчеса принёс Чили важнейшую победу над Боливией

Сборная Чили продолжает сражаться за путевку на чемпионат мира в Катаре, после поражения от аргентинцев в предыдущем туре команде срочно нужна была победа в гостевом матче с Боливией, и Алексис Санчес сделал все для ее достижения. Игрок «Интера» сделал дубль, забив первый и третий мяч своей команды.

Первый позволил Чили захватить инициативу в матче, третий по итогу оказался победным - за пять минут до конца игры Санчес сделал счет 3:1, и гол Морено на 88-й минуте уже не мог лишить чилийцев победы.

Теперь им необходимо следить за матчами конкурентов, дабы оценивать свои шансы на путевку (в розыгрыше, по сути, осталась лишь одна вакансия, на которую претендуют четыре команды), ну а Боливия может готовиться к следующему отборочному циклу - в этом ей надеяться уже не на что.