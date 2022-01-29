Сборная Колумбии пропустила от Перу за пять минут до конца матча и проиграла

Сборная Колумбии значительно усложнила себе задачу попадания на чемпионат мира - 2022, проиграв перуанцам со счетом 0:1. Победный гол гостям удалось забить за пять минут до конца игры Эдисоном Флоресом, ассистировал ему выступавший в прошлом за «Краснодар» Кристиан Куэва.
Для Перу эта победа стала третьей подряд, команда набрала ход и в результате поднялась на чистое четвертое место, которое позволяет пробиться на чемпионат мира. А вот Колумбия не может выиграть шесть матчей кряду и ее шансы на чемпионат мира резко снизились. Тем более, что следующий матч - против Аргентины.
Протокол игры
|85'Флорес Эдисон (0:1)
Оспина Давид•Куадрадо Хуан•Мина Йерри • 17'Санчес Давинсон•Мохика Хоан 90' (Инестроса Фреди ( 90') •Родригес Хамес•Барриос Вилмар 90' (Harold Preciado ( 90') •Урибе Матеус 73' (Чара Йимми ( 73') •Диас Луис•Борре Рафаэль 66' (Борха Мигель ( 66') •Фалькао Радамель 66' (Альсате Стивен ( 66')
Гальесе Педро•Корсо Альдо • 87'Самбрано Очандарте 65' (Араухо Мигель ( 65') •Калленс Александр•Лопес Маркос IV 64' (Абрам Луис ( 64') •Тапия Ренато•Каррильо Андре • 45'Пенья Серхио 46' (Флорес Эдисон ( 46') •Йотун Йошимар 65' (Гонсалес Кристофер ( 65') •Куэва Кристиан • 56'Лападула Джанлука 84' (Ормено Сантьяго ( 84')
29 января.
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