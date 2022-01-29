Сборная Колумбии пропустила от Перу за пять минут до конца матча и проиграла

Сборная Колумбии значительно усложнила себе задачу попадания на чемпионат мира - 2022, проиграв перуанцам со счетом 0:1. Победный гол гостям удалось забить за пять минут до конца игры Эдисоном Флоресом, ассистировал ему выступавший в прошлом за «Краснодар» Кристиан Куэва.

Для Перу эта победа стала третьей подряд, команда набрала ход и в результате поднялась на чистое четвертое место, которое позволяет пробиться на чемпионат мира. А вот Колумбия не может выиграть шесть матчей кряду и ее шансы на чемпионат мира резко снизились. Тем более, что следующий матч - против Аргентины.