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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Колумбии пропустила от Перу за пять минут до конца матча и проиграла

29 Января 2022 • 04:36 Комментировать
Колумбия
0:1
Перу
окончен

Сборная Колумбии значительно усложнила себе задачу попадания на чемпионат мира - 2022, проиграв перуанцам со счетом 0:1. Победный гол гостям удалось забить за пять минут до конца игры Эдисоном Флоресом, ассистировал ему выступавший в прошлом за «Краснодар» Кристиан Куэва.

Для Перу эта победа стала третьей подряд, команда набрала ход и в результате поднялась на чистое четвертое место, которое позволяет пробиться на чемпионат мира. А вот Колумбия не может выиграть шесть матчей кряду и ее шансы на чемпионат мира резко снизились. Тем более, что следующий матч - против Аргентины.

Протокол игры  
Колумбия 0:1Перу
  85'Флорес Эдисон (0:1)
Оспина ДавидКуадрадо ХуанМина Йерри   17'Санчес ДавинсонМохика Хоан  90' (Инестроса Фреди (  90') Родригес ХамесБарриос Вилмар  90' (Harold Preciado (  90') Урибе Матеус  73' (Чара Йимми (  73') Диас ЛуисБорре Рафаэль  66' (Борха Мигель (  66') Фалькао Радамель  66' (Альсате Стивен (  66')
Запасные: Суарес Луис IIIYaser AsprillaМуньос ДаниэльТесильо ВильямКантильо ВикторМедина СтефанВаргас Камило
Гальесе ПедроКорсо Альдо   87'Самбрано Очандарте  65' (Араухо Мигель (  65') Калленс АлександрЛопес Маркос IV  64' (Абрам Луис (  64') Тапия РенатоКаррильо Андре   45'Пенья Серхио  46' (Флорес Эдисон (  46') Йотун Йошимар  65' (Гонсалес Кристофер (  65') Куэва Кристиан   56'Лападула Джанлука  84' (Ормено Сантьяго (  84')
Запасные: Карвальо ХосеВильдер КартахенаЛойола НильсонЛора КарлосAngelo Campos1Калькатерра ОрасиоГарсия Расиель
29 января.

 

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Сборная Колумбии Сборная Перу
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