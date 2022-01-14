Роналду: «Я верю, что Португалия выйдет на чемпионат мира»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду оптимистично настроен на предстоящие матчи плей-офф отбора на чемпионат мира. Напомним, что «европейские бразильцы» попали в одну сетку со сборными Турции, Северной Македонии и Италии.

«Будет очень грустно, если мы в конечном итоге не попадем на мундиаль. В жизни случаются падения, но я верю, что Португалия выйдет на чемпионат мира. Впереди две трудные битвы. Мы готовы, идеального сценария не существует. С проблемами надо сталкиваться лицом к лицу», - поделился Криштиану в разговоре с ESPN.

К слову, стыковые матчи запланированы на конец марта. В своем первом поединке португальцы сыграют с Турцией.