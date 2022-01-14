Новым кандидатом на должность наставника сборной Польши стал Коллер

Польские футбольные власти по-прежнему ищут кандидата на должность главного тренера сборной, и, как сообщает польский портал Sport.pl, новым соискателем должности стал 61-летний специалист Марсель Коллер. Ранее он работал с целым рядом швейцарских, австрийских и немецких клубов, среди которых такие известные коллективы, как «Грассхоппер», «Аустрия», «Кёльн», «Бохум» и «Базель».

Стоит отметить, что именно с польской сборной предстоит сразиться российской дружине в полуфинальном стыке за вожделенную путевку на чемпионат мира - 2022. Эта встреча состоится в Москве 24 марта.