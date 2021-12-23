Стало известно место сборной России в рейтинге ФИФА по итогам 2021 года

Представлена обновленная версия рейтинга ФИФА. Сборная России завершила 2021 год на 34-й строчке. В активе национальной команды, которой руководит Валерий Карпин, 1493,42 очка.
В тройке лидеров все осталось без изменений. Первое место занимают бельгийцы, вторыми идут бразильцы, а тройку лидеров замыкают французы.
В топ-10 также попали: Англия, Аргентина, Италия, Испания, Португалия, Дания и Голландия.
Рейтинг ФИФА:
1. Бельгия - 1828,45 балла
2. Бразилия - 1826,35
3. Франция - 1786,15
4. Англия - 1755,52
5. Аргентина - 1750,51
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25. Украина - 1535,08
34. Россия - 1493,42
84. Узбекистан - 1274,58
85. Грузия - 1269,24
92. Армения - 1242,24
94. Беларусь - 1233,43
96. Кыргызстан - 1228,69
119. Казахстан - 1140,71
125. Азербайджан - 1139,02
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