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Стало известно место сборной России в рейтинге ФИФА по итогам 2021 года

23 Декабря 2021 • 13:38 Комментировать (1)

Представлена обновленная версия рейтинга ФИФА. Сборная России завершила 2021 год на 34-й строчке. В активе национальной команды, которой руководит Валерий Карпин, 1493,42 очка.

В тройке лидеров все осталось без изменений. Первое место занимают бельгийцы, вторыми идут бразильцы, а тройку лидеров замыкают французы.

В топ-10 также попали: Англия, Аргентина, Италия, Испания, Португалия, Дания и Голландия.

Рейтинг ФИФА:

1. Бельгия - 1828,45 балла

2. Бразилия - 1826,35

3. Франция - 1786,15

4. Англия - 1755,52

5. Аргентина - 1750,51

...

25. Украина - 1535,08

34. Россия - 1493,42

84. Узбекистан - 1274,58

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85. Грузия - 1269,24

92. Армения - 1242,24

94. Беларусь - 1233,43

96. Кыргызстан - 1228,69

119. Казахстан - 1140,71

125. Азербайджан - 1139,02

Полная версия рейтинга ФИФА.

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
zurukukkkk
23 Декабря 2021 в 15:41
это все хня!!! рейтинг нашей сборной примерно на 18-20 месте...и гэта пичальна!)
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