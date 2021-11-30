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Футболисты сборной России отказались рассказывать о встрече с Карпиным

30 Ноября 2021 • 21:10 Комментировать

Сегодня, 30-го ноября, состоялась встреча между футболистами национальной команды России и главным тренером Валерием Карпиным. Журналистам пока так и не удалось узнать, что именно обсуждалось на этом так называемом собрании.

Дело в том, что игроки сборной отказались раскрывать детали разговора. Практически все они отметились общими фразами в духе: «Все прошло хорошо».

Например, полузащитник Данил Глебов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил следующее: «Все, что там обсуждалось — осталось там». Нападающий Антон Заболотный в свою очередь заявил, что футболистам не запрещали общаться с прессой.

Напомним, что на собрании присутствовали не все представители сборной – не смогли приехать игроки питерского «Зенита».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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