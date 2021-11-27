Черчесова в сборной Польши весной не будет – местная Федерация футбола отреагировала на слова специалиста

После жеребьевки плей-офф раунда отбора на чемпионат мира довольно громким высказыванием отличился Станислав Черчесов. Он заявил, что на данный момент готов возглавить как сборную России, так и национальную команду Польши.

Однако, очному противостоянию специалиста с Валерием Карпиным в марте не суждено случиться – местная Федерация футбола ответила на слова Черчесова, исключив возможную смену главного тренера до стыковых матчей.

«Паулу Соуза работает хорошо, и Польский футбольный союз не задумывается о каких-либо изменениях на этой позиции», - прокомментировала пресс-служба в разговоре с ТАСС. То есть, португалец получил кредит доверия до завершения цикла квалификации на мундиаль и именно он будет готовить будущего соперника россиян к решающим поединкам.