Черчесов готов возглавить сборную России или Польши

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прямо ответил на вопрос о потенциальном возвращении в национальную команду. Если Российский футбольный союз сделает специалисту предложение принять российскую сборную, Черчесов ответит согласием. Об этом он заявил в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также 58-летний специалист готов стать главным тренером сборной Польши, которой предстоит сыграть против России в марте, конечно, если по каким-то причинам ее покинет нынешний наставник Паулу Соуза.

Напомним, что Черчесов пробыл у руля сборной России пять лет и вместе с командой принимал участие в чемпионате мира 2018 года и Евро-2020.