Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 190 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Черчесов готов возглавить сборную России или Польши

26 Ноября 2021 • 23:32 Комментировать (1)

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прямо ответил на вопрос о потенциальном возвращении в национальную команду. Если Российский футбольный союз сделает специалисту предложение принять российскую сборную, Черчесов ответит согласием. Об этом он заявил в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также 58-летний специалист готов стать главным тренером сборной Польши, которой предстоит сыграть против России в марте, конечно, если по каким-то причинам ее покинет нынешний наставник Паулу Соуза.

Напомним, что Черчесов пробыл у руля сборной России пять лет и вместе с командой принимал участие в чемпионате мира 2018 года и Евро-2020.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Польши Станислав Черчесов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Kalibr
27 Ноября 2021 в 00:12
Иди овец паси.
На Евро-Футболе:
Новости
26 Ноября
23:26 · Чемпионат мира 2022
Черчесов: «Если Карпин попросит совета, то я и наш тренерский штаб всегда открыты»
22:40 · Чемпионат мира 2022
Болельщики сборной России напряглись после прогноза Черданцева
22:35 · Чемпионат мира 2022
Наставник сборной Польши Соуза: «Новый тренер россиян построил более сильную команду»
22:22 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Мы бы с радостью избежали встречи с Португалией, а она - с нами»
22:05 · Чемпионат мира 2022
Букмекеры верят в победу России над Польшей в стыках ЧМ-2022
21:22 · Чемпионат мира 2022
Эксперты оценили вероятность победы сборной России в матче с поляками
21:14 · Чемпионат мира 2022
Назначено время начала стыковых матчей сборной России
20:45 · Чемпионат мира 2022
Экс-президент польской федерации: «Чтобы выиграть у России, ребятам придётся выложиться на 100% или даже больше» 1
20:29 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Может на бумаге Италия и Португалия смотрятся сложнее»
20:18 · Чемпионат мира 2022
Петраков: «Молил Бога, чтобы нам не попались Италия или Португалия» 1
20:11 · Чемпионат мира 2022
Кавазашвили: «Пройдём Польшу и вынесем шведов или чехов» 8
20:04 · Чемпионат мира 2022
Карпин: Нормальный жребий 1
19:39 · Чемпионат мира 2022
Сборная России обратилась к Левандовски 2
18:00 · Чемпионат мира 2022
Жеребьёвка стыковых матчей чемпионата мира: онлайн-трансляция 2
13:24 · Чемпионат мира 2022
Точилин оценил шансы сборной России в стыковых матчах
Все новости
Рекомендуем