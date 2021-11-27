Орещук: «Польша - самый сильный из трёх соперников»

Футбольный агент Роман Орещук высказался насчет результатов жеребьевки стыковых матчей чемпионата мира-2022. В полуфинальном поединке сборная России встретится с командой Польши. Слова Орещука приводит «РБ Спорт».
«Польша - самый сильный из трех соперников. Думаю, в финальную часть чемпионата мира выйдет команда из нашей пары», - поделился своим мнением Орещук.
Полуфинальная встреча состоится 24 марта следующего года. Финалы стыковых матчей запланированы на 29 марта.
В случае победы над Польшей сборная России сыграет в финале против сильнейшего в паре Швеция – Чехия.