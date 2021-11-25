С кем у России будут шансы на попадание на чемпионат мира-2022: оцениваем жеребьёвку

В пятницу в Цюрихе состоится жеребьёвка стыковых игр, в которых будут разыгрываться ещё три билета на чемпионат мира. Соперника по полуфиналу и потенциального соперника по финалу стыковых матчей узнает сборная России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анонсирует это интересное мероприятие.

Сколько сборных УЕФА сыграют на чемпионате мира

На чемпионате мира в Катаре УЕФА представят 13 сборных. 10 национальных команд уже получили путёвки. Это сборные Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Хорватии, Англии, Германии. Ещё 3 билета будут разыграны в стыковых играх.

Кто выступит в стыковых играх

В стыковые игры попали 10 команд, которые в отборе заняли вторые места в своих группах. К ним присоединились две лучшие сборные среди победителей групп последнего сезона Лиги наций, которые в отборе финишировали ниже второй позиции.

Состав участников стыковых игр такой: Португалия, Швеция, Италия, Украина, Уэльс, Шотландия, Турция, РОССИЯ, Польша, Северная Македония, Австрия, Чехия.

Как посеяны команды

В число сеяных попали 6 сборных, которые в отборе заняли вторые места и при этом имеют лучшие показатели. Поскольку в некоторых группах выступало шесть команд, а в некоторых пять, результаты с шестыми местами не учитывались.

Сеяные Несеяные Португалия Турция Шотландия Польша Италия Северная Македония РОССИЯ Украина Швеция Австрия Уэльс Чехия

Попадание в число сеяных гарантирует проведение полуфинальной игры на своём поле.

Когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка стыковых игр пройдёт 26 ноября. Она стартует в 19:00 по московскому времени. Трансляция жеребьёвки в текстовом формате пройдёт на LiveResult.

Как пройдёт жеребьёвка

12 команд будут разделены на три пути, в каждом из которых будет разыграна одна путёвка на чемпионат мира в классическом формате из полуфиналов и финала.

В процессе жеребьёвки сначала свои места займут 6 сеяных сборных, которые в полуфинале сыграют дома. После этого к ним присоединятся несеяные команды, образовав полуфинальные пары. Затем будет определено, победитель какой пары в финале будет играть в родных стенах.

Сборные России и Украины по понятным причинам в стыковых играх пересечься не могут – из отправят в разные пути.

Пути Стадия Дома Выезд Стадия Путёвка 1 Полуфинал 1 Сеяный 1 Несеяный 1 ФИНАЛ 1* Полуфинал 2 Сеяный 2 Н есеяный 2 Путёвка 2 Полуфинал 3 Сеяный 3 Н есеяный 3 ФИНАЛ 2* Полуфинал 4 Сеяный 4 Н есеяный 4 Путёвка 3 Полуфинал 5 Сеяный 5 Н есеяный 5 ФИНАЛ 3* Полуфинал 6 Сеяный 6 Н есеяный 6

* - хозяина определяет жеребьёвка.

Реклама

Варианты для сборной России

Сборная России проведёт полуфинал дома, что уже хорошо. Команда Валерия Карпина точно избежит встречи с Португалией и Италией на первой стадии, а вот попадание на эту из этих топ-сборных Европы в финале стыковых игр реально. В финале, напомним, хозяина поля определяет жеребьёвка.

Давайте посмотрим, в каком пути у сборной России будет больше шансов, а в каком - шансы будут низкими.

Лучший путь для сборной России:

Россия – Северная Македония (хозяин финала);

Шотландия – Турция.

Худший путь для сборной России:

Италия – Польша (хозяин финала).

Россия – Австрия;

Когда пройдут стыковые матчи

Стыковые матчи пройдут в конце марта 2022 года. Полуфиналы запланированы на 24 марта, а финалы – на 29 марта.

Когда пройдёт чемпионат мира

До старта чемпионата мира остаётся меньше года. Матч открытия мундиаля в Катаре состоится 21 ноября. Финальный поединок за трофей пройдёт 18 декабря.