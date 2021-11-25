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Чемпионат мира по футболу 2022

С кем у России будут шансы на попадание на чемпионат мира-2022: оцениваем жеребьёвку

25 Ноября 2021 • 14:03 Комментировать (1)

В пятницу в Цюрихе состоится жеребьёвка стыковых игр, в которых будут разыгрываться ещё три билета на чемпионат мира. Соперника по полуфиналу и потенциального соперника по финалу стыковых матчей узнает сборная России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анонсирует это интересное мероприятие.

Сколько сборных УЕФА сыграют на чемпионате мира

На чемпионате мира в Катаре УЕФА представят 13 сборных. 10 национальных команд уже получили путёвки. Это сборные Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Хорватии, Англии, Германии. Ещё 3 билета будут разыграны в стыковых играх.

Кто выступит в стыковых играх

В стыковые игры попали 10 команд, которые в отборе заняли вторые места в своих группах. К ним присоединились две лучшие сборные среди победителей групп последнего сезона Лиги наций, которые в отборе финишировали ниже второй позиции.

Состав участников стыковых игр такой: Португалия, Швеция, Италия, Украина, Уэльс, Шотландия, Турция, РОССИЯ, Польша, Северная Македония, Австрия, Чехия.

Как посеяны команды

В число сеяных попали 6 сборных, которые в отборе заняли вторые места и при этом имеют лучшие показатели. Поскольку в некоторых группах выступало шесть команд, а в некоторых пять, результаты с шестыми местами не учитывались.

Сеяные
Несеяные
Португалия Турция
Шотландия Польша
Италия Северная Македония
РОССИЯ Украина
Швеция Австрия
Уэльс Чехия

 

Попадание в число сеяных гарантирует проведение полуфинальной игры на своём поле.

Когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка стыковых игр пройдёт 26 ноября. Она стартует в 19:00 по московскому времени. Трансляция жеребьёвки в текстовом формате пройдёт на LiveResult.

Как пройдёт жеребьёвка

12 команд будут разделены на три пути, в каждом из которых будет разыграна одна путёвка на чемпионат мира в классическом формате из полуфиналов и финала.

В процессе жеребьёвки сначала свои места займут 6 сеяных сборных, которые в полуфинале сыграют дома. После этого к ним присоединятся несеяные команды, образовав полуфинальные пары. Затем будет определено, победитель какой пары в финале будет играть в родных стенах.

Сборные России и Украины по понятным причинам в стыковых играх пересечься не могут – из отправят в разные пути.

Пути
Стадия
Дома
Выезд
Стадия
Путёвка 1 Полуфинал 1 Сеяный 1 Несеяный 1 ФИНАЛ 1*
Полуфинал 2 Сеяный 2 Несеяный 2
Путёвка 2 Полуфинал 3 Сеяный 3 Несеяный 3 ФИНАЛ 2*
Полуфинал 4 Сеяный 4 Несеяный 4
Путёвка 3 Полуфинал 5 Сеяный 5 Несеяный 5 ФИНАЛ 3*
Полуфинал 6 Сеяный 6 Несеяный 6

* - хозяина определяет жеребьёвка. 

 

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Варианты для сборной России

Сборная России проведёт полуфинал дома, что уже хорошо. Команда Валерия Карпина точно избежит встречи с Португалией и Италией на первой стадии, а вот попадание на эту из этих топ-сборных Европы в финале стыковых игр реально. В финале, напомним, хозяина поля определяет жеребьёвка. 

Давайте посмотрим, в каком пути у сборной России будет больше шансов, а в каком - шансы будут низкими. 

Лучший путь для сборной России:

Россия – Северная Македония (хозяин финала);

Шотландия – Турция.

Худший путь для сборной России:

Италия – Польша (хозяин финала).

Россия – Австрия;

Когда пройдут стыковые матчи

Стыковые матчи пройдут в конце марта 2022 года. Полуфиналы запланированы на 24 марта, а финалы – на 29 марта.

Когда пройдёт чемпионат мира

До старта чемпионата мира остаётся меньше года. Матч открытия мундиаля в Катаре состоится 21 ноября. Финальный поединок за трофей пройдёт 18 декабря.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
White_Shark
25 Ноября 2021 в 14:07
Как ни крути, а финал будет с топовым соперником. Так что смысл надеяться на слабого в полуфинале??
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