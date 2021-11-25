С кем у России будут шансы на попадание на чемпионат мира-2022: оцениваем жеребьёвку

В пятницу в Цюрихе состоится жеребьёвка стыковых игр, в которых будут разыгрываться ещё три билета на чемпионат мира. Соперника по полуфиналу и потенциального соперника по финалу стыковых матчей узнает сборная России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анонсирует это интересное мероприятие.
Сколько сборных УЕФА сыграют на чемпионате мира
На чемпионате мира в Катаре УЕФА представят 13 сборных. 10 национальных команд уже получили путёвки. Это сборные Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Хорватии, Англии, Германии. Ещё 3 билета будут разыграны в стыковых играх.
Кто выступит в стыковых играх
В стыковые игры попали 10 команд, которые в отборе заняли вторые места в своих группах. К ним присоединились две лучшие сборные среди победителей групп последнего сезона Лиги наций, которые в отборе финишировали ниже второй позиции.
Состав участников стыковых игр такой: Португалия, Швеция, Италия, Украина, Уэльс, Шотландия, Турция, РОССИЯ, Польша, Северная Македония, Австрия, Чехия.
Как посеяны команды
В число сеяных попали 6 сборных, которые в отборе заняли вторые места и при этом имеют лучшие показатели. Поскольку в некоторых группах выступало шесть команд, а в некоторых пять, результаты с шестыми местами не учитывались.
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|Португалия
|Турция
|Шотландия
|Польша
|Италия
|Северная Македония
|РОССИЯ
|Украина
|Швеция
|Австрия
|Уэльс
|Чехия
Попадание в число сеяных гарантирует проведение полуфинальной игры на своём поле.
Когда пройдёт жеребьёвка
Жеребьёвка стыковых игр пройдёт 26 ноября. Она стартует в 19:00 по московскому времени. Трансляция жеребьёвки в текстовом формате пройдёт на LiveResult.
Как пройдёт жеребьёвка
12 команд будут разделены на три пути, в каждом из которых будет разыграна одна путёвка на чемпионат мира в классическом формате из полуфиналов и финала.
В процессе жеребьёвки сначала свои места займут 6 сеяных сборных, которые в полуфинале сыграют дома. После этого к ним присоединятся несеяные команды, образовав полуфинальные пары. Затем будет определено, победитель какой пары в финале будет играть в родных стенах.
Сборные России и Украины по понятным причинам в стыковых играх пересечься не могут – из отправят в разные пути.
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|Путёвка 1
|Полуфинал 1
|Сеяный 1
|Несеяный 1
|ФИНАЛ 1*
|Полуфинал 2
|Сеяный 2
|Несеяный 2
|Путёвка 2
|Полуфинал 3
|Сеяный 3
|Несеяный 3
|ФИНАЛ 2*
|Полуфинал 4
|Сеяный 4
|Несеяный 4
|Путёвка 3
|Полуфинал 5
|Сеяный 5
|Несеяный 5
|ФИНАЛ 3*
|Полуфинал 6
|Сеяный 6
|Несеяный 6
* - хозяина определяет жеребьёвка.
Варианты для сборной России
Сборная России проведёт полуфинал дома, что уже хорошо. Команда Валерия Карпина точно избежит встречи с Португалией и Италией на первой стадии, а вот попадание на эту из этих топ-сборных Европы в финале стыковых игр реально. В финале, напомним, хозяина поля определяет жеребьёвка.
Давайте посмотрим, в каком пути у сборной России будет больше шансов, а в каком - шансы будут низкими.
Лучший путь для сборной России:
Россия – Северная Македония (хозяин финала);
Шотландия – Турция.
Худший путь для сборной России:
Италия – Польша (хозяин финала).
Россия – Австрия;
Когда пройдут стыковые матчи
Стыковые матчи пройдут в конце марта 2022 года. Полуфиналы запланированы на 24 марта, а финалы – на 29 марта.
Когда пройдёт чемпионат мира
До старта чемпионата мира остаётся меньше года. Матч открытия мундиаля в Катаре состоится 21 ноября. Финальный поединок за трофей пройдёт 18 декабря.