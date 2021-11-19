Табарес ушёл из сборной Уругвая после 15 лет работы

Сборная Уругвая осталась без главного тренера. Легендарный Оскар Табарес покинул команду после 15-летнего отрезка непрерывной работы с национальной командой Уругвая. Также он ее возглавлял с 1988 по 1990 год.

Дело в том, что уругвайцы прилично сдали в последнее время. В октябре и ноябре 2022 года команда набрал всего одно очко, проиграв четыре поединка кряду, а линия атаки смогла забить лишь один гол. Последними для Табареса стали поединки против Аргентины» (0:1) и Боливии (0:3).

Сборной Уругвая предстоит непростая борьба на финише квалификации, ведь она откатилась на седьмое место и рискует остаться без финальной части мундиаля.