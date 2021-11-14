Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение сборной России в выездном матче с Хорватией (0:1).

- Конечно, очень сложно противостоять сборной Хорватии, у которой группа атаки состоит из финалистов чемпионата мира, выступающих за большие европейские клубы. Понятно, что мы играли от обороны, и было много борьбы, в том числе верховой, а из-за погодных условий нагрузка на футболистов сборной России становилась ещё больше. В первом тайме, когда у наших получался высокий прессинг, хорваты испытывали сложности с выходом из обороны. Но когда они переходили через центр поля, уже нашим становилось непросто. Тем не менее россияне располагались грамотно и компактно, практически не оставляя сопернику пространства. Моменты у хорватов всё равно возникали, и выручал Сафонов. Также он удачно играл ногами и провёл, я считаю, хороший матч.

Замены Карпина показали, что у него был «план B». По такой погоде как раз напрашивались выпуск третьего центрального защитника и освежение полузащиты, учитывая проделанный ребятами объём работы в центре поля, силы ведь не беспредельны. В целом, я думаю, тренерская задумка работала, а автогол – нефарт. Мяч выскочил из гущи игроков, мокрое поле – это несчастный случай. Кроме того, незадолго до эпизода Кудряшов схватился за ногу – я думаю, он должен был попросить помощи доктора, а не продолжать игру. Если взять оборонительные действия, то наши на протяжении матча смотрелись достойно, но впереди не удавалось цепляться за мяч и создавать какие-то реально острые моменты. Теперь сборной России нельзя опускать руки, впереди стыковые матчи.