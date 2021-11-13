Польша выполнила задачу-минимум, разгромив Андорру, Венгрия и Северная Ирландия отпраздновали победы

Уникальный случай в матче группы I квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Андорры в игре с поляками осталась в меньшинстве уже на первой минуте. Конечно же, команда Польши победила (4:1) и гарантировала себе минимум плей-офф.
В параллельном матче венгры разгромили Сан-Марино (4:0).
В группе С ранний автогол позволил сборной Северной Ирландии одолеть литовцев - 1:0.
Протокол игры
|5' Левандовски Роберт (0:1)
|11' Юзвяк Камиль (0:2)
|(1:2) Валес Марк 45'
|45' Милик Аркадиуш (1:3)
|73' Левандовски Роберт (1:4)
Альварес Икер • Сан-Никола Мойсес 84' ( Eric De Pablos ( 84') • Льовера Макс • Валес Марк 65' ( Гарсия Кристиан II ( 65') • Алаведра Альберт • Сервос Жоан • Клементе Людовик 65' ( Мартинес Алекс II ( 65') • Виейра Марсио • 40'Пуйоль Марк 22' 61' ( Albert Rosas ( 61') • Алаез Жорди 37' 84' ( Гарсия Марк ( 84') • Фернандес Рикард 1'
Запасные: Мартинес Кристиан II • Albert Reyes • Морено Серхио • Гомес Хосеп • Родригес Адриан II • Пирес Франсиско • Вьейра Шавьер
Щесны Войцех • Берешиньски Бартош • Глик Камил • Рыбус Мацей • Юзвяк Камиль • Крыховяк Гжегож 61' 63' ( Кэш Мэтти ( 63') • Зелиньски Пётр 86' ( Шимански Дамиан ( 86') • Клих Матеуш 22' 64' ( Пёнтек Кшиштоф ( 64') • Франковски Пшемыслав 63' ( Линетти Кароль ( 63') • Левандовски Роберт • Милик Аркадиуш 77' ( Свидерски Кароль ( 77')
Запасные: Давидович Павел • Скорупски Лукаш • Кедзёра Томаш • Грабара Камил • Модер Якуб • Плахета Пшемыслав • Хелик Михал
12 ноября. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).
Протокол игры
|Венгрия
|4:0
|Сан-Марино
|(1:0) Собослаи Доминик 6'
|(2:0) Газдаг Даниэль 22'
|(3:0) Собослаи Доминик 83'
|(4:0) Вечеи Балинт 88'
Дибус Денеш • Него Лоик • Ланг Адам • Салаи Аттила • Вечеи Балинт • Газдаг Даниэль 73' ( Киш Тамаш ( 73') • Ботка Эндре 86' ( Болог Ботонд ( 86') • Надь Адам 57' ( Шефер Андраш ( 57') • Шен Саболч 57' ( Варга Кевин ( 57') • Собослаи Доминик 85' ( Хахн Янош ( 85') • Салаи Адам
Запасные: Саппанош Петер • Надь Жолт • Фиоло Оттила • Кечкеш Акош • Богдан Адам • Шпондлер Чобо
Бенедеттини Элиа • Баттистини Мануэль • Фаббри Филиппо • Росси Данте 70' ( Дзондзини Кевин ( 70' ) • 90'Грандони Андреа 60' ( Голинуччи Алессандро ( 60') • Томассини Фабио 60' ( Д'Аддарио Алессандро ( 60') • Лунадей Лоренцо • Голинуччи Энрико • Муларони Марчелло • Томассини Давид 36' ( Хирш Адольфо ( 36') • Нанни Никола 60' ( Витайоли Маттео ( 60')
Запасные: Filippo Quaranta • Чеккароли Лука • Бенедеттини Симоне • Конти Джакомо • Баттистини Микаэль
12 ноября. Стадион "Ференц Пушкаш".
Протокол игры
|(1:0) Саткас Бенас 18'
Пикок-Фаррелл Бэйли • Макнейр Пэдди • Эванс Джонни • Каткарт Крейг • Даллас Стюарт • Маккэнн Алистер • Дэвис Стивен • Сэвилл Джордж 70' ( Льюис Джамал ( 70') • Фергюсон Шейн 70' ( Эванс Корри ( 70') • Мадженнис Джош 78' ( Dale Taylor ( 78') • Вашингтон Конор 88' ( Джонс Джордан ( 88')
Запасные: Макгинн Найалл • Уайт Гэвин • Саутвуд Люк • Флэнаган Том • Гелбрейт Итан • Браун Киарон • Брэдли Конор • Хазард Конор
Шеткус Эрнестас • Вайткунас Эгидиюс • Саткас Бенас • Дапкус Мартинас 75' ( Гашпуйтис Витас ( 75') • Бараускас Доминикас • 88'Мегелайтис Линас 86' ( Vilius Armanavicius ( 86') • Черных Фёдор • Ласицкас Юстас • Вербицкас Овидиус 86' ( Шимкус Домантас ( 86') • Новиковас Арвидас • Лаукжемис Каролис 80' ( Казлаускас Донатас ( 80')
Запасные: Плукас Игнас • Дубицкас Эдгарас • Велюлис Эрнестас • Матулявичюс Гедрюс • Крапикас Титас
12 ноября. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).