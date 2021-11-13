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Чемпионат мира по футболу 2022

Польша выполнила задачу-минимум, разгромив Андорру, Венгрия и Северная Ирландия отпраздновали победы

13 Ноября 2021 • 00:43 Комментировать
Андорра
1:4
Польша
окончен

Уникальный случай в матче группы I квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Андорры в игре с поляками осталась в меньшинстве уже на первой минуте. Конечно же, команда Польши победила (4:1) и гарантировала себе минимум плей-офф.

В параллельном матче венгры разгромили Сан-Марино (4:0).

В группе С ранний автогол позволил сборной Северной Ирландии одолеть литовцев - 1:0.

Протокол игры  
Андорра 1:4 Польша
    5' Левандовски Роберт (0:1)
    11' Юзвяк Камиль (0:2)
(1:2) Валес Марк 45'    
    45' Милик Аркадиуш (1:3)
    73' Левандовски Роберт (1:4)
Альварес Икер Сан-Никола Мойсес   84' (Eric De Pablos (   84') Льовера Макс Валес Марк   65' (Гарсия Кристиан II (   65') Алаведра Альберт Сервос Жоан Клементе Людовик   65' (Мартинес Алекс II (   65') Виейра Марсио   40' Пуйоль Марк   22'   61' (Albert Rosas (   61') Алаез Жорди   37'   84' (Гарсия Марк (   84') Фернандес Рикард   1'
Запасные: Мартинес Кристиан II Albert Reyes Морено Серхио Гомес Хосеп Родригес Адриан II Пирес Франсиско Вьейра Шавьер
Щесны Войцех Берешиньски Бартош Глик Камил Рыбус Мацей Юзвяк Камиль Крыховяк Гжегож   61'   63' (Кэш Мэтти (   63') Зелиньски Пётр   86' (Шимански Дамиан (   86') Клих Матеуш   22'   64' (Пёнтек Кшиштоф (   64') Франковски Пшемыслав   63' (Линетти Кароль (   63') Левандовски Роберт Милик Аркадиуш   77' (Свидерски Кароль (   77')
Запасные: Давидович Павел Скорупски Лукаш Кедзёра Томаш Грабара Камил Модер Якуб Плахета Пшемыслав Хелик Михал
12 ноября. Стадион "Насьонал" (Андорра-ла-Велья).
Протокол игры  
Венгрия 4:0 Сан-Марино
(1:0) Собослаи Доминик 6'    
(2:0) Газдаг Даниэль 22'    
(3:0) Собослаи Доминик 83'    
(4:0) Вечеи Балинт 88'    
Дибус Денеш Него Лоик Ланг Адам Салаи Аттила Вечеи Балинт Газдаг Даниэль   73' (Киш Тамаш (   73') Ботка Эндре   86' (Болог Ботонд (   86') Надь Адам   57' (Шефер Андраш (   57') Шен Саболч   57' (Варга Кевин (   57') Собослаи Доминик   85' (Хахн Янош (   85') Салаи Адам
Запасные: Саппанош Петер Надь Жолт Фиоло Оттила Кечкеш Акош Богдан Адам Шпондлер Чобо
Бенедеттини Элиа Баттистини Мануэль Фаббри Филиппо Росси Данте   70' (Дзондзини Кевин (   70'   90') Грандони Андреа   60' (Голинуччи Алессандро (   60') Томассини Фабио   60' (Д'Аддарио Алессандро (   60') Лунадей Лоренцо Голинуччи Энрико Муларони Марчелло Томассини Давид   36' (Хирш Адольфо (   36') Нанни Никола   60' (Витайоли Маттео (   60')
Запасные: Filippo Quaranta Чеккароли Лука Бенедеттини Симоне Конти Джакомо Баттистини Микаэль
12 ноября. Стадион "Ференц Пушкаш".
Протокол игры  
Северная Ирландия 1:0 Литва
(1:0) Саткас Бенас 18'    
Пикок-Фаррелл Бэйли Макнейр Пэдди Эванс Джонни Каткарт Крейг Даллас Стюарт Маккэнн Алистер Дэвис Стивен Сэвилл Джордж   70' (Льюис Джамал (   70') Фергюсон Шейн   70' (Эванс Корри (   70') Мадженнис Джош   78' (Dale Taylor (   78') Вашингтон Конор   88' (Джонс Джордан (   88')
Запасные: Макгинн Найалл Уайт Гэвин Саутвуд Люк Флэнаган Том Гелбрейт Итан Браун Киарон Брэдли Конор Хазард Конор
Шеткус Эрнестас Вайткунас Эгидиюс Саткас Бенас Дапкус Мартинас   75' (Гашпуйтис Витас (   75') Бараускас Доминикас   88' Мегелайтис Линас   86' (Vilius Armanavicius (   86') Черных Фёдор Ласицкас Юстас Вербицкас Овидиус   86' (Шимкус Домантас (   86') Новиковас Арвидас Лаукжемис Каролис   80' (Казлаускас Донатас (   80')
Запасные: Плукас Игнас Дубицкас Эдгарас Велюлис Эрнестас Матулявичюс Гедрюс Крапикас Титас
12 ноября. Стадион "Уиндзор Парк" (Белфаст).

 

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окончен Молдова 0:2 Шотландия
окончен Андорра 1:4 Польша
окончен Дания 3:1 Фарерские острова
окончен Северная Ирландия 1:0 Литва
окончен Англия 5:0 Албания
окончен Венгрия 4:0 Сан-Марино
окончен Австрия 4:2 Израиль
окончен Италия 1:1 Швейцария
13.11  17:00 Босния и Герцеговина ... Финляндия 2.12 3.3 3.75
13.11  20:00 Норвегия ... Латвия 1.16 8 21
13.11  20:00 Турция ... Гибралтар 1.01 30 60
13.11  22:45 Уэльс ... Беларусь 1.19 6.8 18
13.11  22:45 Бельгия ... Эстония 1.04 18 45
13.11  22:45 Франция ... Казахстан 1.05 15 40
13.11  22:45 Черногория ... Голландия 11 5.6 1.3
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Сегодня, 13 Ноября
00:43 · Чемпионат мира 2022
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