Польша выполнила задачу-минимум, разгромив Андорру, Венгрия и Северная Ирландия отпраздновали победы

Уникальный случай в матче группы I квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Андорры в игре с поляками осталась в меньшинстве уже на первой минуте. Конечно же, команда Польши победила (4:1) и гарантировала себе минимум плей-офф.

В параллельном матче венгры разгромили Сан-Марино (4:0).

В группе С ранний автогол позволил сборной Северной Ирландии одолеть литовцев - 1:0.