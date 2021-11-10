​Левандовски предвидит проблемы у новых поколений футболистов

Роберт Левандовски в ходе пресс-конференции в расположении сборной Польши высказался о проблемах, с которыми, на его взгляд, столкнутся новые поколения футболистов.

«Очень сложно играть с высокой интенсивностью каждые три дня. Мы люди, а не машины. Я думаю, что у футболистов новых поколений будет много проблем из-за этого. Им будет сложно демонстрировать стабильность, поскольку в таком графике у них будет больше травм, и им будет сложно всегда сохранять концентрацию», - поделился своим мнением Левандовски.

В ноябре сборную Польши ждут отборочные матчи чемпионата мира против Андорры и Венгрии.