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Чемпионат мира по футболу 2022

​Левандовски предвидит проблемы у новых поколений футболистов

10 Ноября 2021 • 13:37 Комментировать
Андорра
...
Польша
45.00 15.00 1.04
12.11 22:45

Роберт Левандовски в ходе пресс-конференции в расположении сборной Польши высказался о проблемах, с которыми, на его взгляд, столкнутся новые поколения футболистов.

«Очень сложно играть с высокой интенсивностью каждые три дня. Мы люди, а не машины. Я думаю, что у футболистов новых поколений будет много проблем из-за этого. Им будет сложно демонстрировать стабильность, поскольку в таком графике у них будет больше травм, и им будет сложно всегда сохранять концентрацию», - поделился своим мнением Левандовски.

В ноябре сборную Польши ждут отборочные матчи чемпионата мира против Андорры и Венгрии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Польши Роберт Левандовски
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