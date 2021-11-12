Российский арбитр Сергей Иванов получил назначение на матч отбора к чемпионату мира

УЕФА у себя на официальном сайте опубликовал информацию касательно судейских назначений на предстоящие поединки в рамках европейского отбора на чемпионат мира. Свой шанс получила и бригада российских арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Примечательно, что рефери рассудит встречу двух соперников сборной России по группе, Словении и Кипра. Однако, это противостояние уже не имеет никакого турнирного значения для отечественной национальной команды, поэтому о никаком конфликте интересов не может идти речи.

Добавим, что помощниками Иванова на линии станут Роман Усачев и Валерий Данченко, а четвертым рефери назначен Владислав Безбородов. В комнате VAR будут работать Виталий Мешков и Игорь Демешко. Матч запланирован на воскресенье, 14-го ноября.