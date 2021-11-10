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Тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины игнорирует просьбы «Интера» не рисковать здоровьем Джеко

10 Ноября 2021 • 22:51 Комментировать
Босния и Герцеговина
...
Финляндия
2.05 3.40 3.80
13.11 17:00

Накануне решающих матчей в отборе на чемпионат мира нападающий и капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко получил повреждение мышц задней части бедра. Однако, в расположении национальной команды готовы использовать форварда несмотря на проблемы со здоровьем.

Этим остались недовольны представители «Интера», цвета которого футболист защищает на клубном уровне. Они призвали тренерский штаб боснийцев не идти на подобный риск, ставя под угрозу состояние Джеко.

Ответ не заставил себя долго ждать. «Мы читали интервью Симоне Индзаги, но это странно. Если Эдин готов, почему мы должны игнорировать его кандидатуру? Он выглядит хорошо», - цитирует одного из ассистентов, Эльвира Рахимича, издание Calciomercato.

Напомним, что в последнем туре боснийцы будут решать судьбу путевки в раунд плей-офф в очной встрече с Украиной.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эдин Джеко Сборная Боснии И Герцеговины
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