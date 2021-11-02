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​Платини и Блаттера обвинили в мошенничестве

02 Ноября 2021 • 18:24 Комментировать

Разбирательства в отношении Мишеля Платини и Йозефа Блаттера, бывших президентов УЕФА и ФИФА, не прекращаются. Теперь известные в прошлом футбольные функционеры получили обвинение в мошенничестве на сумму в два миллиона франков (приблизительно 1,89 миллиона евро). Обвинения были выдвинуты генеральной прокуратурой Швейцарии.

В результате расследования было выявлено, что Йозеф Блаттер в своё время незаконно перевёл Мишелю Платини 2 миллиона франков.

Добавим, что ранее Йозеф Блаттер допустил, что представители Катара давали взятки, чтобы завоевать право принять чемпионат мира в 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Мишель Платини Йозеф Блаттер
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