​Платини и Блаттера обвинили в мошенничестве

Разбирательства в отношении Мишеля Платини и Йозефа Блаттера, бывших президентов УЕФА и ФИФА, не прекращаются. Теперь известные в прошлом футбольные функционеры получили обвинение в мошенничестве на сумму в два миллиона франков (приблизительно 1,89 миллиона евро). Обвинения были выдвинуты генеральной прокуратурой Швейцарии.

В результате расследования было выявлено, что Йозеф Блаттер в своё время незаконно перевёл Мишелю Платини 2 миллиона франков.

Добавим, что ранее Йозеф Блаттер допустил, что представители Катара давали взятки, чтобы завоевать право принять чемпионат мира в 2022 года.