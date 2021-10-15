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Чемпионат мира по футболу 2022

​Блаттер допустил, что Катар давал взятки, чтобы принять чемпионат мира

15 Октября 2021 • 19:58 Комментировать

В 2022 году чемпионат мира пройдёт в Катаре. Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер не исключает, что катарские представители давали взятки, чтобы провести мундиаль на своей земле.

«ФИФА не была коррумпирована, а вот люди в ФИФА – были. Давал ли Катар взятки, чтобы получить чемпионат мира? Не знаю, не видел. Но когда речь идёт о чемпионате мира, возможно всё», - слова Блаттера приводит Calcio Finanza со ссылкой на La Repubblica.

Стоит сказать, что Йозеф Блаттер был фигурантом сразу нескольких дел о коррупции. Весной 2021 года стало известно о новом отстранении Блаттера от футбольной деятельности, рассчитанном до июня 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Йозеф Блаттер Чемпионат Мира-2022
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