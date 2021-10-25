​Карпин объяснил, почему в список сборной России попал сразу 41 футболист

В понедельник был обнародован расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор, который включит в себя заключительные матчи отбора на чемпионат мира 2022 года против Кипра и Хорватии. В список попал 41 футболист, то есть он получится более широким, чем обычно. Тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий на этот счёт. Его слова приведены на сайте РФС.

Карпин напомнил, что после публикации списков на сентябрь и октябрь футболисты успевали получить травмы в своих клубах. Также тренер отметил, что некоторые игроки из списка только завершают восстановление от травм, и что есть игроки, которые «висят» на карточках, рискуя не сыграть против Хорватии. Именно по этим причинам список получился «очень расширенным».

В окончательном списке сборной России будет 26-27 игроков, и он будет объявлен в первый день ноября. Об этом тоже рассказал Валерий Карпин.