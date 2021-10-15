Названа дата жеребьёвки стыковых матчей отбора ЧМ-2022

Названа дата жеребьевки стыковых поединков европейского отбора ЧМ-2022, об этом сообщается в твиттер-аккаунте пресс-атташе национальной команды Якуба Квятковски. Мероприятие запланировано на 26 ноября, место проведения – город Цюрих (Швейцария).

Сборная России продолжает борьбу за выход на мундиаль в Катаре. Благодаря победам над Словакией и Словенией подопечные Валерия Карпина поднялись на первое место в отборочной группе, обогнав Хорватию. За два тура до завершения квалификации россияне опережают «клетчатых» на два пункта.

11 ноября россияне на своем поле примут Кипр, а 14 ноября встретятся на выезде с хорватами.