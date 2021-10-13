​У Карпина спросили о переделанном кабинете Черчесова

В ходе прямого эфира программы «Коммент.Шоу», которая выходит на YouTube, у главного тренера сборной России Валерия Карпина спросили о переделанном кабинете его предшественника Станислава Черчесова.

- Правда ли, что кабинет Черчесова был переделан в массажную комнату?

- Правда, но те так, как вы преподносите. Большая комната на третьем этаже была переделана в массажный кабинет и физиотерапевтический кабинет. Потому что эта комната находится рядом с кабинетами докторов. Я сказал, что это лучшее место для того, чтобы сделать здесь массажный кабинет и физиотерапевтический кабинет. Потом оказалось, что это был кабинет Станислава Саламовича.