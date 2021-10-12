Сборная Казахстана не смогла отобрать очки у финнов

В среду в Казахстане местная сборная принимала финнов в отборочной кампании чемпионата мира 2022 года. Гости выглядели сильнее по ходу матча и заслуженно победили со счётом 2:0. В конце первого тайма Теэму Пукки метко пробил из-за пределов штрафной, а сразу после перерыва удачно сыграл на добивании.

Казахстан остается последним с тремя очками, финны набрали 8 очков и уступают идущим вторыми украинцам по разнице мячей.