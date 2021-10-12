Сборная Казахстана не смогла отобрать очки у финнов

В среду в Казахстане местная сборная принимала финнов в отборочной кампании чемпионата мира 2022 года. Гости выглядели сильнее по ходу матча и заслуженно победили со счётом 2:0. В конце первого тайма Теэму Пукки метко пробил из-за пределов штрафной, а сразу после перерыва удачно сыграл на добивании.
Казахстан остается последним с тремя очками, финны набрали 8 очков и уступают идущим вторыми украинцам по разнице мячей.
Протокол игры
|45' Пукки Теэму (0:1)
|48' Пукки Теэму (0:2)
Шацкий Игорь • Быстров Марат 76' ( Тапалов Еркин ( 76') • Бейсебеков Абзал • Малый Сергей • 36'Алип Нуралы • Вороговский Ян 58' 73' ( Тайкенов Максат ( 73') • Жуков Георгий 58' ( Щёткин Алексей ( 58') • Куат Исламбек • Васильев Владислав Олегович 58' ( Тагыберген Асхат ( 58') • Омиртаев Оралхан 58' ( Жаксылыков Айбар ( 58') • Зайнутдинов Бактиёр 39'
Запасные: Турсынбай Сагадат • Оразов Рамазан • Сейсен Мухаммеджан • Астанов Султанбек • Покатилов Стас • Ерланов Темирлан • Касым Алибек
Градецки Лукаш • Гранлунд Альбин 78' ( Валакари Онни ( 78') • Вяйсянен Лео • Иванов Роберт • 36'Хямяляйнен Нико • Шуллер Расмус • Лод Робин 90' ( Тейлор Роберт ( 90') • Камара Глен • Ниссилья Урхо 90' ( Риски Роопе ( 90') • Похьянпало Йоэль 33' ( Йенсен Фредрик ( 33') • Пукки Теэму 78' ( Райтала Юкка ( 78')
Запасные: Йоронен Йессе • Араюури Паулус • Эрикссон Карлйохан • Ояла Юхани • Тойвио Йоона • Нисканен Ильмари • Лам Томас
12 октября. Стадион "Астана-Арена" (Астана).