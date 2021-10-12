Пукки стал лучшим бомбардиром в истории сборной Финляндии

Во вторник сборная Финляндии проводит гостевой матч отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана. Нападающий финнов Теэму Пукки, выступающий за английский «Норвич», уже успел оформить дубль. Пукки вышел на первое место в списке лучших бомбардиров сборной Финляндии в её истории. Теэму записал на свой счёт 33 гола и опередил Яри Литманена, который в своё время забил 32 раза в футболке финской национальной команды.

Следить за матчем между сборными Казахстана и Финляндии можно на страницах портала LiveResult в подробной текстовой трансляции.

В случае победы над Казахстаном сборная Финляндии догонит по очкам сборную Украины.