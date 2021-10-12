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Чемпионат мира по футболу 2022

Щербаченко – о сборной России: «Собаки лают, а караван идёт» эксклюзив

12 Октября 2021 • 13:00 Комментировать

Бывший главный тренер «Ротора» и «Минска» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил октябрьские результаты сборной России в отборочном цикле к ЧМ-2022. Напомним, команда Валерия Карпина обыграла Словакию (1:0) и Словению (2:1).

- Результат сборной России в октябрьских матчах превзошёл многочисленные негативные прогнозы именитых экспертов. Несмотря на весь этот пессимизм в ожиданиях, команда продолжала спокойно заниматься своим делом. Как говорится, собаки лают, а караван идёт.

У Карпина был не просто расширенный, а мегарасширенный список. Давно такого количества кандидатов в команду не было на карандаше у тренерского штаба нашей сборной. Это говорит о том, что Карпин и его ассистенты проделали большую работу, просматривая российский чемпионат.

Кроме того, Валерий Георгиевич уже и так знал возможности многих футболистов РПЛ – не только тех, кто выступал за «Ростов», но и тех, кто играл против «Ростова». При этом Карпин привлекает в сборную за хорошую игру в клубах на данном этапе, а не за былые заслуги.

У нашей сборной появилась свежесть – новые ребята привнесли задор в её игру. Да, многое не получалось, но было бы фантастикой, если бы команда, чей состав немало обновляется от матча к матчу, где некоторые сочетания на поле появляются впервые, показывала бы стройную, стабильную и основательную игру.

Лучшие сборные мира могут базироваться на двух принципах: либо это набор звёзд, либо команда, сыгравшаяся под руководством одного тренера на протяжении длительного времени. У нас же не было ни того, ни другого, поэтому вдвойне приятно, что сентябрь и октябрь оказались пройдены со стопроцентным результатом.

Тренерский штаб получил громадное количество информации от игры футболистов и общения с ними. Этот банк данных должен помочь Карпину в преддверии решающего ноябрьского микроцикла. И не исключено, что мы снова увидим достаточно обновлённый состав, поскольку поправятся травмированные футболисты.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Фёдор Щербаченко Чм-2022
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