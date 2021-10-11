Кулибали поддержал инициативу Венгера проводить чемпионат мира каждые два года

Сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали положительно относится к перспективе проведения чемпионата мира в два раза чаще.

«Считаю это хорошей новостью для большинства африканских сборных. Мы заслуживаем иметь больше представителей на турнире.

У нас очень много игр. Благодаря этой инициативе у нас, игроков, обязательств может стать чуть меньше», - передаёт слова футболиста Ansa.it.

Вероятно, Калиду Кулибали имел в виду, что квалификация на мундиаль станет проще, поскольку число отборочных игр должно быть существенно уменьшено.

Ранее в СМИ сообщалось о намерениях «Ньюкасла» попытаться оформить трансфер Кулибали зимой.