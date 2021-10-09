​Фабьянски провожали из сборной Польши прямо во время матча

В субботу сборная Польши в рамках отбора на чемпионат мира принимает Сан-Марино. Эта игра стала последней в международной карьере голкипера Лукаша Фабьянски. На 58-й минуте тренер польской сборной решил заменить 36-летнего вратаря, чтобы устроить ему красивые проводы. Футболисты обеих команд сформировали своеобразный коридор почёта и аплодировали Фабьянски. Аплодисменты звучали и с трибун стадиона.

Всего за сборную Польши Лукаш Фабьянски провёл 57 матчей. В них голкипер пропустил 45 мячей. В 26 случаях Фабьянски удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Добавим, что Лукаш Фабьянски представляет «Вест Хэм».