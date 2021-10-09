​Билялетдинов: «Как минимум второе место у сборной России есть»

Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов порассуждал о турнирной ситуации команды в отборе на чемпионат мира.

В пятницу российская национальная команда обыграла дома Словакию со счётом 1:0. Турнирная ситуация в группе следующая: 1. Хорватия (16 очков, разница +10), 2. Россия (16, +7), 3. Словения (10), 4. Словакия (9).

Динияр Билялетдинов рассказал ТАСС о том, что сборная России победой в очном матче практически отцепила сборную Словакии в борьбе за первые места.

«Шансы попасть на чемпионат мира увеличились, конечно. У нас теперь минимум второе место в группе есть, а дальше, может быть, и первое получится взять», - поделился мыслями Динияр.