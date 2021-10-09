Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 271 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

​Билялетдинов: «Как минимум второе место у сборной России есть»

09 Октября 2021 • 18:29 Комментировать

Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов порассуждал о турнирной ситуации команды в отборе на чемпионат мира.

В пятницу российская национальная команда обыграла дома Словакию со счётом 1:0. Турнирная ситуация в группе следующая: 1. Хорватия (16 очков, разница +10), 2. Россия (16, +7), 3. Словения (10), 4. Словакия (9).

Динияр Билялетдинов рассказал ТАСС о том, что сборная России победой в очном матче практически отцепила сборную Словакии в борьбе за первые места.

«Шансы попасть на чемпионат мира увеличились, конечно. У нас теперь минимум второе место в группе есть, а дальше, может быть, и первое получится взять», - поделился мыслями Динияр.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Динияр Билялетдинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Казахстан 0:2 Босния и Герцеговина
окончен Литва 3:1 Болгария
окончен Швеция 3:0 Косово
окончен Шотландия 3:2 Израиль
окончен Азербайджан 0:3 Ирландия
окончен Финляндия 1:2 Украина
окончен Грузия 0:2 Греция
09.10  21:45 Швейцария ... Северная Ирландия 1.37 5 9.2
09.10  21:45 Молдова ... Дания 23 8.6 1.14
09.10  21:45 Андорра ... Англия 50 30 1.01
09.10  21:45 Польша ... Сан-Марино 1.01 30 60
09.10  21:45 Фарерские острова ... Австрия 16 7 1.2
09.10  21:45 Венгрия ... Албания 1.91 3.35 4.6
09.10  21:45 Люксембург ... Сербия 7.2 4.4 1.48
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Октября
21:15 · Чемпионат мира 2022
​Андорра - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:05 · Чемпионат мира 2022
Шведы разгромили сборную Косова, греки вырвали победу в Грузии
21:01 · Чемпионат мира 2022
Азербайджан без шансов против Ирландии, Шотландия дожала Израиль
18:30 · Чемпионат мира 2022
​Финляндия – Украина - 1:2 (завершён) 1
18:29 · Чемпионат мира 2022
​Билялетдинов: «Как минимум второе место у сборной России есть»
18:05 · Чемпионат мира 2022
Казахстан проиграл боснийцам, Литва дожала Болгарию 1
17:55 · Чемпионат мира 2022
​Месси может пропустить ближайший матч сборной Аргентины
16:09 · Чемпионат мира 2022
Казахстан - Босния и Герцеговина - 0:2 (завершён)
14:35 · Чемпионат мира 2022
Орлов - о сборной России: «Детский сад под руководством Карпина»
14:27 · Чемпионат мира 2022
Юрий Лоза назвал позорной игру сборной России в матче со Словакией 2
14:20 · Чемпионат мира 2022
Кузяев - о победе над Словакией: «Где-то повезло, но победа есть победа»
13:36 · Чемпионат мира 2022
Бакаев: «Очень важные три очка, двигаемся дальше»
12:23 · Чемпионат мира 2022
Российские судьи обслужат матч отбора ЧМ-2022 Голландия - Гибралтар
12:15 · Чемпионат мира 2022
Португальские судьи назначены на матч Словения - Россия в отборе ЧМ-2022
11:23 · Чемпионат мира 2022
Смородская: «Россия отскочила в матче со Словакией»
Все новости
Рекомендуем