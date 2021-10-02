Дибала пропустит матчи сборной Аргентины из-за травмы

Форвард туринского «Ювентуса» Пауло Дибала не поможет национальной сборной Аргентины в ближайших поединках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Как сообщила пресс-служба «альбиселесте» в твиттер-аккаунте, нападающий не попал в заявку из-за повреждения.

Пауло получил травму в недавнем поединке Серии А против генуэзской «Сампдории».

В октябре сборная Аргентины проведет сразу три встречи в квалификации мундиаля 2022 года. «Альбиселесте» поочередно сыграют против Парагвая, Уругвая и Перу.

После восьми туров аргентинская команда набрала 18 баллов и занимает вторую позицию в таблице, уступая лишь бразильцам.