​Колосков: «Дзюба думает, что тренеры встанут на колени и будут его упрашивать»

Вячеслав Колосков, который является почётным президентом РФС, высказался о решении Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России. Форвард объяснил это неоптимальной формой, хотя в понедельник он показал хорошую игру в матче Премьер-лиги против «Рубина», отметившись двумя забитыми мячами.

Давая комментарий для «Спорт-Экспресса», Колосков сказал, что Дзюба не является незаменимым игроком для национальной команды. В связи с этим почётный президент РФС не понимает переполоха.

«Ощущение, что Дзюба зазвездился. Он забил два гола и думает, что тренеры встанут на колени и будут упрашивать его. Не хочет - не надо!» - поделился своими мыслями Колосков.

В октябре российской сборной предстоят поединки против словаков и словенцев.