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Черчесов рассказал о предложении от сборной Ирака

21 Сентября 2021 • 11:43 Комментировать (2)

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что действительно получал предложение от национальной команды Ирака.

«Сборная Ирака вышла на меня через полчаса после моего ухода из сборной России. Я встречался с их представителем и сказал, что не готов», - рассказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Черчесов занимал пост главного тренера сборной России с 2016 по 2021 год. Наставник был отправлен в отставку после неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы-2020. Сборная финишировала на последнем месте в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Добавим, что новым главным тренером сборной Ирака был назначен голландец Дик Адвокат.

Черчесов назвал причину провала сборной России на Евро-2020

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Сборная Ирака
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Комментарии (2)
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Ale10JUFC
21 Сентября 2021 в 13:10
Сборная Ирака предложила Черчесову должность кальянщика, а он ответил ,что еще не готов.)))))
Mark rexpowercolt
21 Сентября 2021 в 13:04
в сборную Афганистана его.
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