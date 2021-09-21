Черчесов рассказал о предложении от сборной Ирака

Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов подтвердил, что действительно получал предложение от национальной команды Ирака.

«Сборная Ирака вышла на меня через полчаса после моего ухода из сборной России. Я встречался с их представителем и сказал, что не готов», - рассказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».

Черчесов занимал пост главного тренера сборной России с 2016 по 2021 год. Наставник был отправлен в отставку после неудачного выступления национальной команды на чемпионате Европы-2020. Сборная финишировала на последнем месте в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Добавим, что новым главным тренером сборной Ирака был назначен голландец Дик Адвокат.

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