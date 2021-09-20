Сборная России выразила соболезнования в связи с трагедией в Пермском университете

В понедельник, 20 сентября, в Пермском университете произошла трагедия. Один из учащихся устроил стрельбу, в результате чего, по последним данным, погибли восемь человек.

Пресс-служба сборной России выразила соболезнования в связи с произошедшим.

«Выражаем соболезнования родным и близким пострадавших. Скорбим вместе со всей страной», - гласит сообщение национальной команды в телеграм-канале.

Преступник уже задержан правоохранительными органами.

Редакция сетевого издания «Евро-Футбол.ру» выражает соболезнования родным и близким пострадавших.