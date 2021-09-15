​Помощник Путина высказался о работе Карпина

Летом главным тренером сборной России стал Валерий Карпин. Под его руководством национальная команда в сентябрьских матчах отбора на чемпионат мира-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты набрала семь очков – 0:0, 2:0 и 2:0 соответственно. О работе Карпина для РБК высказался Игорь Левитин, который является помощником президента России Владимира Путина.

Левитин сказал, что оценивать работу Карпина ещё рано, отметив при это желание работать, которое имеется у тренера.

«Появление новых лиц в команде даёт нам уверенность, что идет поиск игроков, и тренер намерен добиваться результата», - высказался Левитин.

Стоит отметить, что Игорь Левитин является членом попечительского совета РФС.