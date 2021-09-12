​Черданцев: «Почему я не критиковал Черчесова? Он выполнял задачу!»

Комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу своей критики в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Это моё мнение об этой сборной по сравнению с той сборной, которая была до этого», - рассказал Черданцев журналисту Сергею Егорову. Видео было опубликовано на канале «Футбольный Биги» в YouTube.

«Черчесова я так не «кусал», как Карпина? Черчесов выполнял задачу. Он вывел сборную России в четвертьфинал чемпионата мира. Когда Черчесов проигрывал товарищеские матчи, чего его было трогать, ведь это была подготовка к чемпионату миру. Он приходил в эфир, рассказывал, что он делает, и я понимал это. Он сделал свою работу, вышел в четвертьфинал. Затем он вывел команду на Евро, а когда команда плохо выступила на Евро, то уже появились вопросы. Это логично.

А сейчас у Карпина нет времени. Надо было Хорватию обыгрывать и выходить на первое место, а не рассусоливать.

За что было критиковать Черчесова? Он выполнял задачу!» - сказал Черданцев.