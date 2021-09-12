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​Черданцев: «Почему я не критиковал Черчесова? Он выполнял задачу!»

12 Сентября 2021 • 13:46 Комментировать (1)

Комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу своей критики в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«Это моё мнение об этой сборной по сравнению с той сборной, которая была до этого», - рассказал Черданцев журналисту Сергею Егорову. Видео было опубликовано на канале «Футбольный Биги» в YouTube.  

«Черчесова я так не «кусал», как Карпина? Черчесов выполнял задачу. Он вывел сборную России в четвертьфинал чемпионата мира. Когда Черчесов проигрывал товарищеские матчи, чего его было трогать, ведь это была подготовка к чемпионату миру. Он приходил в эфир, рассказывал, что он делает, и я понимал это. Он сделал свою работу, вышел в четвертьфинал. Затем он вывел команду на Евро, а когда команда плохо выступила на Евро, то уже появились вопросы. Это логично.

А сейчас у Карпина нет времени. Надо было Хорватию обыгрывать и выходить на первое место, а не рассусоливать.

За что было критиковать Черчесова? Он выполнял задачу!» - сказал Черданцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Георгий Черданцев Станислав Черчесов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
12 Сентября 2021 в 14:35
Нет чердак в своем репертуаре получается усача нельзя было критиковать до евро потому что все по жоре было в порядке не было не убогой игры на Дзюбу и тп. А Карпина назначили и кинули сразу в бой без товарняков он обновил команду заставил многих вновь смотреть игры сборной.. Жора оксттись. Ты совсем нюх потерял. Все мы помним как ты привозносил усатого после ЧМ 2018.
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