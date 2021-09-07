Хорватия и Словакия продолжают преследовать сборную России

В отборочной группе Н чемпионата мира, где играет сборная России, завершились очередные матчи. Хорваты в споре со Словенией добились победы со счётом 3:0 благодаря голам Марко Ливайи, Марио Пашалича и Николы Влашича. С результатом 2:0 Словакия одолела Кипр, там забивали Иван Шранц и Мартин Косцельник.

У России и Хорватии по 13 очков, у Словакии - 9, Словении - 7, Мальты и Кипра - по 1.