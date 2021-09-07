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Чемпионат мира 2022

Хорватия и Словакия продолжают преследовать сборную России

07 Сентября 2021 • 23:40 Комментировать
Хорватия
3:0
Словения
окончен

В отборочной группе Н чемпионата мира, где играет сборная России, завершились очередные матчи. Хорваты в споре со Словенией добились победы со счётом 3:0 благодаря голам Марко Ливайи, Марио Пашалича и Николы Влашича. С результатом 2:0 Словакия одолела Кипр, там забивали Иван Шранц и Мартин Косцельник.

У России и Хорватии по 13 очков, у Словакии - 9, Словении - 7, Мальты и Кипра - по 1.

Протокол игры  
Хорватия 3:0 Словения
(1:0) Ливайя Марко 33'    
(2:0) Пашалич Марио 66'    
(3:0) Влашич Никола 90'    
Ивушич Ивица Юранович Йосип Ловрен Деян   77' (Чалета-Цар Дуе (   77') Вида Домагой Баришич Борна Брозович Марсело Ковачич Матео   76' (Иванушец Лука (   76') Пашалич Марио Ливайя Марко   58' (Влашич Никола (   58') Перишич Иван   86' (Колак Антонио-Мирко (   86') Крамарич Андрей   76' (Оршич Мислав (   76')
Запасные: Слуга Симон Соса Борна Уремович Филип Шкорич Миле Ливакович Доминик Моро Никола Майер Ловро
Облак Ян Стоянович Петар   88' (Захович Лука (   88') Бийол Яка   90' Мевля Миха Балковец Юре   65' (Юрчевич Марио (   65') Гнезда-Черин Адам Горенц-Станкович Йон   65' (Шпорар Андраж (   65') Куртич Ясмин Ловрич Санди Иличич Йосип   54' (Млакар Ян (   54') Сеско Бенджамин   65' (Скубич Нейц (   65')
Запасные: Рогель Жан Чрнигой Домен Векич Игор Блажич Миха Бохар Дамьян Штулац Лео Белек Вид
07 сентября. Стадион "Полюд" (Сплит).
Протокол игры  
Словакия 2:0 Кипр
(1:0) Шранц Иван 54'    
(2:0) Косцельник Мартин 77'    
Родак Марек Косцельник Мартин Шатка Любомир Шкриньяр Милан Ганцко Давид   90' Лоботка Станислав   53' (Грошовски Патрик (   53') Гамшик Марек Шранц Иван   79' (Стрелец Давид (   79') Дуда Ондрей Вайсс Владимир   59' (Ирка Эрик (   59') Боженик Роберт   79' (Суслов Томаш (   79')
Запасные: Громада Якуб Пекарик Петер Вальент Мартин Куцяк Душан Плах Франтишек Мак Роберт Вернон де Марко Куцка Юрай
Михаил Неофитос Кателарис Фанос Сотериу Костас   63' Иоанну Николас Псалтис Парис   75' (Захариу Панайотис (   75') Кастанос Григорис   75' (Кириаку Хараламбос (   75') Артиматас Костакис Авраам Андреас   43'   89' (Рушиас Онисифорос (   89') Ционис Маринос Элиа Мариос   60' (Папулис Фотис (   60') Лойзу Лойзос   75' (Питтас Яннис (   75')
Запасные: Каро Андреас Христофи Димитрос Панайоту Николас Гогич Александрос Деметриу Деметрис Панайи Костас Антониадес Мариос
07 сентября. Стадион "Народны (Тегельне Поле)".

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окончен Босния и Герцеговина 2:2 Казахстан 1.25 5.9 11.8
окончен РОССИЯ 2:0 Мальта 1.1 9.5 23
окончен Франция 2:0 Финляндия 1.18 7 17
окончен Ирландия 1:1 Сербия 4 3.3 2
окончен Фарерские острова 2:1 Молдова 2.2 3.05 3.7
окончен Австрия 0:1 Шотландия 1.8 3.5 4.75
окончен Норвегия 5:1 Гибралтар 1.01 30 80
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