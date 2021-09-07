Хорватия и Словакия продолжают преследовать сборную России

В отборочной группе Н чемпионата мира, где играет сборная России, завершились очередные матчи. Хорваты в споре со Словенией добились победы со счётом 3:0 благодаря голам Марко Ливайи, Марио Пашалича и Николы Влашича. С результатом 2:0 Словакия одолела Кипр, там забивали Иван Шранц и Мартин Косцельник.
У России и Хорватии по 13 очков, у Словакии - 9, Словении - 7, Мальты и Кипра - по 1.
Протокол игры
|(1:0) Ливайя Марко 33'
|(2:0) Пашалич Марио 66'
|(3:0) Влашич Никола 90'
Ивушич Ивица • Юранович Йосип • Ловрен Деян 77' ( Чалета-Цар Дуе ( 77') • Вида Домагой • Баришич Борна • Брозович Марсело • Ковачич Матео 76' ( Иванушец Лука ( 76') • Пашалич Марио • Ливайя Марко 58' ( Влашич Никола ( 58') • Перишич Иван 86' ( Колак Антонио-Мирко ( 86') • Крамарич Андрей 76' ( Оршич Мислав ( 76')
Запасные: Слуга Симон • Соса Борна • Уремович Филип • Шкорич Миле • Ливакович Доминик • Моро Никола • Майер Ловро
Облак Ян • Стоянович Петар 88' ( Захович Лука ( 88') • Бийол Яка • 90'Мевля Миха • Балковец Юре 65' ( Юрчевич Марио ( 65') • Гнезда-Черин Адам • Горенц-Станкович Йон 65' ( Шпорар Андраж ( 65') • Куртич Ясмин • Ловрич Санди • Иличич Йосип 54' ( Млакар Ян ( 54') • Сеско Бенджамин 65' ( Скубич Нейц ( 65')
Запасные: Рогель Жан • Чрнигой Домен • Векич Игор • Блажич Миха • Бохар Дамьян • Штулац Лео • Белек Вид
07 сентября. Стадион "Полюд" (Сплит).
Протокол игры
|(1:0) Шранц Иван 54'
|(2:0) Косцельник Мартин 77'
Родак Марек • Косцельник Мартин • Шатка Любомир • Шкриньяр Милан • Ганцко Давид • 90'Лоботка Станислав 53' ( Грошовски Патрик ( 53') • Гамшик Марек • Шранц Иван 79' ( Стрелец Давид ( 79') • Дуда Ондрей • Вайсс Владимир 59' ( Ирка Эрик ( 59') • Боженик Роберт 79' ( Суслов Томаш ( 79')
Запасные: Громада Якуб • Пекарик Петер • Вальент Мартин • Куцяк Душан • Плах Франтишек • Мак Роберт • Вернон де Марко • Куцка Юрай
Михаил Неофитос • Кателарис Фанос • Сотериу Костас • 63'Иоанну Николас • Псалтис Парис 75' ( Захариу Панайотис ( 75') • Кастанос Григорис 75' ( Кириаку Хараламбос ( 75') • Артиматас Костакис • Авраам Андреас 43' 89' ( Рушиас Онисифорос ( 89') • Ционис Маринос • Элиа Мариос 60' ( Папулис Фотис ( 60') • Лойзу Лойзос 75' ( Питтас Яннис ( 75')
Запасные: Каро Андреас • Христофи Димитрос • Панайоту Николас • Гогич Александрос • Деметриу Деметрис • Панайи Костас • Антониадес Мариос
07 сентября. Стадион "Народны (Тегельне Поле)".