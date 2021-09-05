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Модрич поведал о причине многолетней ссоры с Манджукичем

05 Сентября 2021 • 19:30 Комментировать
Хорватия
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Словения
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07.09 21:45

Вице-чемпион мира в составе сборной Хорватии Лука Модрич вспомнил о многолетних проблемах в отношениях с другим известным хорватом Марио Манджукичем.

- Марио - особенный человек. Кому-то он может показаться склочным и в плохом настроении. Но так считают только те, кто его плохо знает, - написал Модрич в автобиографии.

- Перед матчем в Исландии за выход на чемпионат мира в Бразилии я налетел на Марио перед лифтом в гостинице. «Давай, Марио, сегодня будет сложный матч», - сказал я, как всегда перед тренировками или матчами. «Смотри на себя, оставь меня в покое», - грубо ответил Манджукич.

Недопонимание между игроками сохранялось на протяжении многих лет. В итоге Модрич откровенно поговорил с партнером и получил ответ: «Я не злился на тебя. Я считал, что это ты сердишься».

В пятницу Манджукич объявил о завершении карьеры.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Лука Модрич Марио Манджукич
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