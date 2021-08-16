​Три футболиста впервые получили вызов в сборную России

В понедельник был обнародован список футболистов, которые получили вызов в сборную России. Стоит отметить появление в национальной команде трёх дебютантов. Впервые вызовы получили голкипер «Спартака» Александр Максименко, защитник «Сочи» Сергей Терехов и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Ознакомиться с полным списком игроков сборной России можно в новости на страницах нашего сетевого издания.

Напомним, что в сентябре сборную России ждёт три матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Соперниками команды Валерия Карпина станут сборные Хорватии, Кипра и Мальты.