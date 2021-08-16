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Чемпионат мира 2022

​Три футболиста впервые получили вызов в сборную России

16 Августа 2021 • 16:38 Комментировать
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В понедельник был обнародован список футболистов, которые получили вызов в сборную России. Стоит отметить появление в национальной команде трёх дебютантов. Впервые вызовы получили голкипер «Спартака» Александр Максименко, защитник «Сочи» Сергей Терехов и нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.

Ознакомиться с полным списком игроков сборной России можно в новости на страницах нашего сетевого издания.

Напомним, что в сентябре сборную России ждёт три матча в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Соперниками команды Валерия Карпина станут сборные Хорватии, Кипра и Мальты.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Терехов Александр Максименко Константин Тюкавин
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