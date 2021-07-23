Лахиялов: «Обида может быть у Дзюбы на Карпина, но не наоборот»

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым выразил мнение, что Валерий Карпин раскрепостит футболистов сборной России.

- В принципе, назначение Карпина в сборную ожидалось, а вот совмещение должностей удивило. Хоть и хвалят у нас тренерский цех, а в итоге что получается? Что нет российских тренеров, которые могли бы работать чисто для сборной. «Ростов» же пошёл на совмещение, потому что не знал, кем заменить Карпина. Футбольный кризис в России затронул не только сборную с клубами, но и тренерский цех. Тренеру очень тяжело переключаться с клуба на сборную и обратно, поэтому неизвестно, насколько хватит Карпина в таком режиме.

Лично я больше склонялся к кандидатуре Бердыева, но и Карпин вполне подходящая фигура для сборной. Ему по силам вывести её на уровень хотя бы первой двадцатки ФИФА, чтобы она не только боролась за попадание на крупные турниры, но и выходила на них из группового этапа в плей-офф. Как я вижу, главное достоинство Карпина – умение раскрепостить футболистов, чтобы они играли в свою силу. Последние матчи сборной как раз показали, что игроки действовали ниже своего уровня, что-то им мешало.

Будет ли теперь вызываться в сборную Дзюба? Помню, не так давно в одном из опросов Карпин назвал Дзюбу лучшим игроком чемпионата. Это говорит о том, что Карпин – рациональный человек. Я думаю, он не назвал бы Дзюбу лучшим игроком, если бы затаил на него какую-то обиду. Судя по их высказываниям, обида может быть у Дзюбы на Карпина, а не наоборот. Но в любом случае, наверное, между ними состоится разговор, на котором они признают, что прошлое позади, и решат работать вместе на благо сборной. Думаю, выход из ситуации будет именно такой.