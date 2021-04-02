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Капитанская повязка Роналду была продана за 63 тысячи евро

02 Апреля 2021, 14:39,

Капитанская повязка звёздного нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду была продана на аукционе за 63,7 тысяч евро, об этом сообщил один из создателей благотворительного фонда «Вместе на всю жизнь» Йован Симич.

Вырученные средства пойдут на лечение полугодовалого мальчика из Сербии, который болен спинальной мышечной атрофией.

Напомним, что Роналду выбросил повязку на газон в порыве гнева после того, как арбитр принял решение не засчитывать его гол в ворота сборной Сербии (2:2) на последних минутах матча. Общественность раскритиковала португальского нападающего за данный поступок.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду
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