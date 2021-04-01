Шевченко - о матче с Казахстаном: «Результат негативный, беру всю ответственность на себя»

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко пообщался с журналистами после встречи с командой Казахстана в третьем туре отборочного раунда чемпионата мира-2022. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

«Соперник имел один момент и реализовал его. Мы не реализовали те моменты, которые у нас были. Результат негативный. Беру всю ответственность на себя», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Сборная Украины стартовала в отборочном турнире с трех ничейный результатов. «Жёлто-синие» на выезде вырвали ничью в игре против Франции (1:1), а затем потеряли очки в домашних поединках против Финляндии (1:1) и Казахстана (1:1).

По итогам трех туров подопечные Андрея Шевченко занимают второе место в группе D, отставая от лидирующей Франции на четыре балла.