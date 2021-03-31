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Украина дома неожиданно не смогла обыграть Казахстан

31 Марта 2021, 23:40,

Сборная Казахстана неожиданно дома не смогла обыграть команду Казахстана. Подопечные Шевченко выглядели активно, открыли счёт, но затем сбавили и пропустили.

Протокол игры  
Украина 1:1 Казахстан
(1:0) Яремчук Роман 20'    
    59' Мужиков Серикжан (1:1)
Трубин Анатолий Кривцов Сергей Матвиенко Николай Михайличенко Богдан Караваев Александр   87' (Тымчик Александр (   87') Малиновский Руслан Сидорчук Сергей   67' (Марлос Ромеро (   67'   89') Шапаренко Николай   81' (Довбик Артём (   81') Зинченко Александр   89' Мораес Жуниор   67' (Зубков Александр (   67') Яремчук Роман
Запасные: Шепелев Владимир Макаренко Евгений Бущан Георгий Забарный Илья Коваленко Виктор Соболь Эдуард Пятов Андрей Сирота Александр
Покатилов Стас   90' Марочкин Александр Малый Сергей Алип Нуралы   6' Досмагамбетов Тимур   46' (Быстров Марат (   46') Нургалиев Азат   87' (Тунгышбаев Еркебулан (   87') Мужиков Серикжан   43' Валиуллин Руслан Абикен Айбол   36'   46' (Оразов Рамазан (   46') Тагыберген Асхат   46' (Вороговский Ян (   46'   62') Аимбетов Абат   60' (Каримов Рамазан (   60'   70')
Запасные: Сейсен Мухаммеджан Астанов Эльхан Керимжанов Олжас Maksim Samorodov Рудосельский Тимур Шайзада Бекхан Усенов Данияр
31 марта. Стадион "Олимпийский (Киев)" (Киев).

В среду прошли очередные отборочные матчи к чемпионату ираа-2022 в группе D. Сборная Украины дома принимала команду Казахстана. Хозяева успели провести уже два матча в текущей кампании, а гости – на поединок меньше. При этом у украинцев было два очка, а у казахстанцев – ни одного.

Украинцы начали матч активнее соперника, пытаясь что-то придумать впереди. Хозяева пытались пробиться к воротам соперника и по центру, и с флангов, но из этого ничего не выходило. Сборная Казахстана в дебюте поединка оборонялась довольно спокойно, не позволяя создавать опасные моменты у своих ворот. Тем не менее, украинцы воспользовались практически первой же возможностью. Зиннченко перехватил мяч на чужой половине поля, протащил его к штрафной и отдал Яремчуку, который красивым обводящим ударом пробил в цель.

Хозяева не собирались сбавлять обороты после забитого гола. Украинцы продолжали атаковать, в надежде найти ещё одну брешь в защитных порядках соперника. Подопечные Андрея Шевченко старались, но до перерыва так толком больше ничего и не создали, но заставили соперника заработать несколько предупреждений. Что касается сборной Казахстана, то гости толком так не потревожили Трубина. Неудивительно, что в перерыве в составе приезжей команды произошла сразу тройная замена!

В начале второго тайма украинцы чуть сбавили обороты, что, естественно, не способствовало появлению моментов. Сборная Казахстана же неожиданно сумела сравнять счёт по истечении часа игры. Вораговский протащил мяч к чужой штрафной и после паузу сделал поперечную передачу на Мужикова, который обводящим ударом отправил футбольный снаряд в сетку.

После этого чуть активнее выглядели гости, которые, казалось, просто шокировали украинцев. Правда, действия гостей к опасным моментам не приводили. Украинцы же за двадцать минут до конца поединка могли вновь выйти вперёд. Малиновский разрезающей передачей нашёл в штрафной Зубкова, который пробил низом, но Покатилов выручил свою команду.

Нельзя было сказать, что в концовке матча какая-то из команд устроила навал. Хозяева, конечно, были активнее и пытались вырвать победу. Однако голевых моментов у ворот Покатилова так и не возникало. В итоге, результат матча так и не изменился. Украинцы начали отборочный турнир с трёх ничейных результатов подряд. Что касается сборной Казахстана, то она размочила свой ноль в графе «набранные очки».

Теперь отборочный турнир берёт паузу до осени. Интересно, что следующий матч сборные проведут вновь друг с другом, но уже в Казахстане. Правда, пока украинцы скорее думают о предстоящем Евро, где им предстоит принять участие.

Андрей Центров


Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Сборная Украины, Сборная Казахстана
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Комментарии (3)
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0
CELTIC FROST
01 Апреля 2021, 00:12

Ну тут с первым местом Франции уже все понятно.

0
ARTUR
31 Марта 2021, 23:58

самый неожиданный результат на сегодняшний вечер

1
odessa83234
01 Апреля 2021, 00:14

Самый неожиданный - Германия - Сев.Македония, а это закономерность.
Фарт кончился.

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