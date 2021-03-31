Украина дома неожиданно не смогла обыграть Казахстан

Сборная Казахстана неожиданно дома не смогла обыграть команду Казахстана. Подопечные Шевченко выглядели активно, открыли счёт, но затем сбавили и пропустили.

В среду прошли очередные отборочные матчи к чемпионату ираа-2022 в группе D. Сборная Украины дома принимала команду Казахстана. Хозяева успели провести уже два матча в текущей кампании, а гости – на поединок меньше. При этом у украинцев было два очка, а у казахстанцев – ни одного.

Украинцы начали матч активнее соперника, пытаясь что-то придумать впереди. Хозяева пытались пробиться к воротам соперника и по центру, и с флангов, но из этого ничего не выходило. Сборная Казахстана в дебюте поединка оборонялась довольно спокойно, не позволяя создавать опасные моменты у своих ворот. Тем не менее, украинцы воспользовались практически первой же возможностью. Зиннченко перехватил мяч на чужой половине поля, протащил его к штрафной и отдал Яремчуку, который красивым обводящим ударом пробил в цель.

Хозяева не собирались сбавлять обороты после забитого гола. Украинцы продолжали атаковать, в надежде найти ещё одну брешь в защитных порядках соперника. Подопечные Андрея Шевченко старались, но до перерыва так толком больше ничего и не создали, но заставили соперника заработать несколько предупреждений. Что касается сборной Казахстана, то гости толком так не потревожили Трубина. Неудивительно, что в перерыве в составе приезжей команды произошла сразу тройная замена!

В начале второго тайма украинцы чуть сбавили обороты, что, естественно, не способствовало появлению моментов. Сборная Казахстана же неожиданно сумела сравнять счёт по истечении часа игры. Вораговский протащил мяч к чужой штрафной и после паузу сделал поперечную передачу на Мужикова, который обводящим ударом отправил футбольный снаряд в сетку.

После этого чуть активнее выглядели гости, которые, казалось, просто шокировали украинцев. Правда, действия гостей к опасным моментам не приводили. Украинцы же за двадцать минут до конца поединка могли вновь выйти вперёд. Малиновский разрезающей передачей нашёл в штрафной Зубкова, который пробил низом, но Покатилов выручил свою команду.

Нельзя было сказать, что в концовке матча какая-то из команд устроила навал. Хозяева, конечно, были активнее и пытались вырвать победу. Однако голевых моментов у ворот Покатилова так и не возникало. В итоге, результат матча так и не изменился. Украинцы начали отборочный турнир с трёх ничейных результатов подряд. Что касается сборной Казахстана, то она размочила свой ноль в графе «набранные очки».

Теперь отборочный турнир берёт паузу до осени. Интересно, что следующий матч сборные проведут вновь друг с другом, но уже в Казахстане. Правда, пока украинцы скорее думают о предстоящем Евро, где им предстоит принять участие.