​Шансы сборной России выйти на чемпионат мира выросли – объясняем почему

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31 Марта 2021, 18:12,
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Сборная России в марте провела три стартовых матча отборочного цикла на чемпионат мира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит черту под пройденным отрезком турнирной дистанции и оценивает шансы команды Станислава Черчесова выйти на мундиаль с учётом увиденного.
По итогам мартовских матчей сборная России раздобыла шесть очков из девяти возможных. Конечно, хотелось бы иметь семь, а то и девять баллов, но в то же время, положа руку на сердце, можно сказать, что набранных очков могло быть и четыре. Это что-то из серии о стакане, который то ли наполовину полон, то ли наполовину пуст. Кому как угодно. Оптимист вы или пессимист – неважно, количество очков у команды Станислава Черчесова от этого не изменится.
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Хорватия
|3
|2
|0
|1
|4:1
|6
|2
|РОССИЯ
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|3
|Словакия
|3
|1
|2
|0
|4:3
|5
|4
|Кипр
|3
|1
|1
|1
|1:1
|4
|5
|Словения
|3
|1
|0
|2
|2:3
|3
|6
|Мальта
|3
|0
|1
|2
|3:8
|1
К сборной России остаётся много вопросов. Главный из них – отсутствие тактической гибкости. У Станислава Черчесова в конспектах нет ничего, кроме забросов в расчёте на качества Артёма Дзюбы в верховых единоборствах. Но как только с форвардом играет качественный фактурный защитник, система не работает, а другой попросту нет. Также есть вопросы по поводу оборонительных действий – сборная России регулярно пропускает. Если взять десять последних официальных матчей национальной команды, то только в одном из них удалось сохранить ворота на замке. И всё же по ощущению шансы российской сборной квалифицироваться на чемпионат мира выросли. Попробуем объяснить свою позицию.Embed from Getty Images
Первый аргумент – сборная Хорватии. В трёх мартовских матчах «клетчатые» откровенно не убедили. Сначала хорватская сборная проиграла Словении, затем лишь минимально одолела Кипр, после чего разгромила Мальту. Команда Златко Далича занимает первое место и остаётся фаворитом группы в глазах экспертов, но говорить о том, что вице-чемпионы мира определённо превосходят всех, не приходится. До осени многое может измениться, но такую сборную Хорватии обыгрывать можно и нужно.
Второй аргумент – сборные Мальты и Кипра. Если даже мальтийцы отбирают очки в гостях у Словакии, то что уж говорить о киприотах, которые в последние годы всегда считались крепкой командой. Свой статус сборная Кипра уже успела подтвердить, набрав четыре очка в матчах против Словакии (0:0) и Словении (1:0). Сборной России не гарантированы шесть баллов в играх против Кипра, но тот факт, что киприоты уже отобрали очки у прямых конкурентов российской сборной, однозначно говорит о повышении шансов команды Станислава Черчесова, если оценивать ситуацию с тегом «прямо сейчас».Embed from Getty Images
Третий аргумент – ситуация в группе в целом. Сложно сказать, сможет ли сборная Мальты ещё раз ущипнуть кого-то, ведь к этой команде теперь все будут относиться более серьёзно, но в остальном в группе наверняка нас ждёт упорная борьба, в которой сборные то и дело будут терять очки. В таких условиях у российской сборной будет больше шансов занять первое место и попасть на мундиаль. Если бы в группе слои по уровню команд выделялись более явно, было бы сложнее, ведь каждая осечка могла стать критической.
По игре к Станиславу Черчесову есть вопросы, но оптимизма в вопросе получения прямого билета на чемпионат мира после трёх туров стало определённо больше.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная России, Сборная Хорватии, Сборная Словакии, Сборная Словении, Сборная Кипра, Сборная Мальты
Третье почётное место - это максимум, на что способна эта команда. Также, как и почётное третье место в группе на ЧЕ.
Очень многое в группе будет зависеть от того как Россия, Хорватия и Словакия выступят на предстоящем Евро. Если наши - ВДРУГ - "провалятся" как в 2016 году - это будет одна "картина", если же - ВДРУГ - "выстрелят" - другая. После провала на Евро возможен вариант, что сборную возглавит другой тренер, которому придётся не только строить новую команду, но и бороться с психологическими травмами футболистов, участвовавших на Евро. При успешном выступлении у сборной будет отменный психологический фон со всеми вытекающими последствиями. Такие же "расклады" будут касаться и словаков с хорватами. Так что для более точных прогнозов относительно распределения сил в группе на отбор к ЧМ-22 нужно подождать до окончания Евро.
Какого оптимизма, можно спросить. Хорваты как бы они не играли, а уверен, что наберут максимум очков в группе и будут первыми, тут главное не профукать второе место, и наконец-то найти свою игру и начать играть.
Самоуспокоением автор занимается