​Шансы сборной России выйти на чемпионат мира выросли – объясняем почему

Сборная России в марте провела три стартовых матча отборочного цикла на чемпионат мира. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подводит черту под пройденным отрезком турнирной дистанции и оценивает шансы команды Станислава Черчесова выйти на мундиаль с учётом увиденного.

По итогам мартовских матчей сборная России раздобыла шесть очков из девяти возможных. Конечно, хотелось бы иметь семь, а то и девять баллов, но в то же время, положа руку на сердце, можно сказать, что набранных очков могло быть и четыре. Это что-то из серии о стакане, который то ли наполовину полон, то ли наполовину пуст. Кому как угодно. Оптимист вы или пессимист – неважно, количество очков у команды Станислава Черчесова от этого не изменится.

М Команда И В Н П РМ О 1 Хорватия 3 2 0 1 4:1 6 2 РОССИЯ 3 2 0 1 6:4 6 3 Словакия 3 1 2 0 4:3 5 4 Кипр 3 1 1 1 1:1 4 5 Словения 3 1 0 2 2:3 3 6 Мальта 3 0 1 2 3:8 1

К сборной России остаётся много вопросов. Главный из них – отсутствие тактической гибкости. У Станислава Черчесова в конспектах нет ничего, кроме забросов в расчёте на качества Артёма Дзюбы в верховых единоборствах. Но как только с форвардом играет качественный фактурный защитник, система не работает, а другой попросту нет. Также есть вопросы по поводу оборонительных действий – сборная России регулярно пропускает. Если взять десять последних официальных матчей национальной команды, то только в одном из них удалось сохранить ворота на замке. И всё же по ощущению шансы российской сборной квалифицироваться на чемпионат мира выросли. Попробуем объяснить свою позицию.

Первый аргумент – сборная Хорватии. В трёх мартовских матчах «клетчатые» откровенно не убедили. Сначала хорватская сборная проиграла Словении, затем лишь минимально одолела Кипр, после чего разгромила Мальту. Команда Златко Далича занимает первое место и остаётся фаворитом группы в глазах экспертов, но говорить о том, что вице-чемпионы мира определённо превосходят всех, не приходится. До осени многое может измениться, но такую сборную Хорватии обыгрывать можно и нужно.

Второй аргумент – сборные Мальты и Кипра. Если даже мальтийцы отбирают очки в гостях у Словакии, то что уж говорить о киприотах, которые в последние годы всегда считались крепкой командой. Свой статус сборная Кипра уже успела подтвердить, набрав четыре очка в матчах против Словакии (0:0) и Словении (1:0). Сборной России не гарантированы шесть баллов в играх против Кипра, но тот факт, что киприоты уже отобрали очки у прямых конкурентов российской сборной, однозначно говорит о повышении шансов команды Станислава Черчесова, если оценивать ситуацию с тегом «прямо сейчас».

Третий аргумент – ситуация в группе в целом. Сложно сказать, сможет ли сборная Мальты ещё раз ущипнуть кого-то, ведь к этой команде теперь все будут относиться более серьёзно, но в остальном в группе наверняка нас ждёт упорная борьба, в которой сборные то и дело будут терять очки. В таких условиях у российской сборной будет больше шансов занять первое место и попасть на мундиаль. Если бы в группе слои по уровню команд выделялись более явно, было бы сложнее, ведь каждая осечка могла стать критической.

По игре к Станиславу Черчесову есть вопросы, но оптимизма в вопросе получения прямого билета на чемпионат мира после трёх туров стало определённо больше.