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Кроос считает, что чемпионат мира зря доверили Катару

31 Марта 2021, 17:50,

Хавбек сборной Германии Тони Кроос считает, что чемпионат мира 2022 года не следовало доверять Катару.

Ранее издание The Guardian публиковало материал о том, что из-за плохих условий труда на строительстве объектов чемпионата мира погибло около 6500 человек.

«Думаю, это неправильно, что чемпионат мира решили проводить там [в Катаре]. Рабочие-иммигранты работают при температурах в 50 градусов без нормального отдыха, питания и питьевой воды. Всё это недопустимо.

Бойкот чемпионата мира? А поспособствует ли он улучшению условий труда? Думаю, нет», - приводит Goal.com слова Крооса из подката Einfach mal Luppen.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Германии, Тони Кроос
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