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Вслед за Анри с социальными сетями намерен воевать Бэйл

30 Марта 2021, 00:39,

Вингер «Тоттенхэма» и сборной Уэльса Гарет Бэйл намерен бойкотировать социальные сети после скандала, связанного с оскорблениями в адрес его партнёров. После победы над Мексикой Рабби Матондо и Бен Кабанго получили в свой адрес расистские комментарии.

После матча Матондо собрал воедино оскорбления из «Инстаграма» и разместил вырезки в посте в «Твиттере».

Бэйл выразил намерение игнорировать социальные сети из-за отсутствия реакции с их стороны и призвал всех последовать его примеру. Несколько дней назад с подобной инициативой выступил экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Гарет Бэйл, Сборная Уэльса
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