Вслед за Анри с социальными сетями намерен воевать Бэйл

Вингер «Тоттенхэма» и сборной Уэльса Гарет Бэйл намерен бойкотировать социальные сети после скандала, связанного с оскорблениями в адрес его партнёров. После победы над Мексикой Рабби Матондо и Бен Кабанго получили в свой адрес расистские комментарии.

После матча Матондо собрал воедино оскорбления из «Инстаграма» и разместил вырезки в посте в «Твиттере».

Бэйл выразил намерение игнорировать социальные сети из-за отсутствия реакции с их стороны и призвал всех последовать его примеру. Несколько дней назад с подобной инициативой выступил экс-игрок «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.