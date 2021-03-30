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Португалия и Уэльс набрали по три очка, Беларусь пропустила 8 мячей от Бельгии

30 Марта 2021, 23:39,

Сборная Португалии пропустила первой в выездном матче с командой Люксембурга, но отыгралась и обеспечила себе приличный задел в голах, чтобы не зависеть от судейских ошибок. Голы Диого Жоты, Криштиану Роналду и Жоау Пальиньи принесли победу (3:1) и первое место в группе наряду с сербами.

В группе Е Уэльс и Чехия провели напряженный поединок и завершали его в неполных составах. Дэниэл Джеймс на 82-й минуте принес британцам победу - 1:0.

В параллельной игре Бельгия разрывала оборону белорусов и остановилась при счете 8:0. Дубли на счету Леандро Троссара и Ханса Ванакена.

Протокол игры  
Люксембург 1:3 Португалия
(1:0) Родригес Жерсон 30'    
    45' Жота Диогу (1:1)
    51' Роналду Криштиану (1:2)
    80' Пальинья Жоау (1:3)
Морис Антони Жанс Лоран Шано Максим   20'   87' Герсон Ларс Пинту Мика   65' (Мартинс Марвин (   65') Мартинс Кристофер   87' (Муратович Эдвин (   87') Тилль Оливье   58' (Девилль Морис (   58') Баррейро Леандро Тиль Венсан   58' (Тилль Себастьян (   58') Родригес Жерсон Синани Данел   87' (Скендерович Алдин (   87')
Запасные: Махмутович Энес Бонерт Флориан Lucas Fox Timothe Rupil Щон Ральф
Лопеш Антони Канселу Жоау Фонте Жозе Диаш Рубен   70' Мендеш Нуну Невеш Рубен   89' (Оливейра Сержиу (   89') Саншеш Ренату   83' Силва Бернарду   68' (Силва Рафа (   68') Роналду Криштиану Жота Диогу   68' (Пальинья Жоау (   68') Фелиш Жоау   41' (Нету Педру (   41')
Запасные: Нету Луиш Андре Силва Са Жозе Силва Руи Седрик Соареш Дуарте Домингуш
30 марта. Стадион "Жози Бартель".
Протокол игры  
Уэльс 1:0 Чехия
(1:0) Джеймс Дэниэл 82'    
Уорд Дэнни II Мефам Крис   57' (Мур Киффер (   57') Лоуренс Джеймс   54' Родон Джо Робертс Коннор II   77'   77' Уилсон Гарри   76' (Уильямс Джонатан (   76') Ампаду Этан Моррелл Джозефф Уильямс Неко Джеймс Дэниэл Бэйл Гарет
Запасные: Шихан Джош II Левитт Дилан Джонсон Бреннан Лоуренс Том Смит Мэттью II Хенесси Уэйн Бен Кабанго Норрингтон-Дэвис Рис Гантер Кристофер Дэвис Адам
Вацлик Томаш Цоуфал Владимир   87' (Выдра Матей (   87') Челюстка Ондржей Кудела Ондрей   87' (Барак Антонин (   87') Боржил Ян Голеш Томаш   53' (Крменчик Михал (   53') Соучек Томаш Провод Лукас Дарида Владимир Янкто Якуб   62' Шик Патрик   49'
Запасные: Павелка Давид Павленка Иржи Стронати Патрицио Пекхарт Томаш Пешек Якуб Масопуст Лукаш Кадержабек Павел Мандоус Алеш Зима Давид   55'
30 марта. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).
Протокол игры  
Бельгия 8:0 Беларусь
(1:0) Бачуайи Миши 14'    
(2:0) Ванакен Ханс 17'    
(3:0) Троссар Леандро 38'    
(4:0) Докю Жереми 42'    
(5:0) Прает Деннис 49'    
(6:0) Бентеке Кристиан 70'    
(7:0) Троссар Леандро 76'    
(8:0) Ванакен Ханс 89'    
Миньоле Симон Алдервейрельд Тоби Денайер Джейсон   46' (Боята Дедрик (   46') Вертонген Ян   64' (Дендонкер Леандер (   64') Мёнье Тома Прает Деннис   71' (Тилеманс Юри (   71') Ванакен Ханс Азар Торган Докю Жереми   77' (Янузай Аднан (   77') Бачуайи Миши   64' (Бентеке Кристиан (   64') Троссар Леандро
Запасные: Лукаку Ромелу Кастань Тимоти Камински Томас Мертенс Дрис Салемакерс Алексис Де Брёйне Кевин Кастельс Коэн
Гутор Александр Юзепчук Роман Наумов Никита Павловец Александр Поляков Денис Стасевич Игорь Кисляк Сергей   61' (Маевский Иван (   61') Эбонг Макс   46' (Сигневич Николай (   46') Подстрелов Дмитрий   46' (Савицкий Павел (   46') Кендыш Юрий   87' (Бахар Иван (   87') Лисакович Виталий   74' (Климович Владислав (   74')
Запасные: Павлюченко Павел Антилевский Дмитрий Бордачёв Максим Чичкан Антон Яблонский Евгений Лаптев Денис Швецов Максим
30 марта. Стадион "King Power at Den Dreef".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Португалии, Сборная Бельгии, Сборная Чили, Сборная Беларуси, Сборная Уэльса, Сборная Люксембурга
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Комментарии (2)
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0
pol-black
30 Марта 2021, 23:42

белорусы влетели по полной. от бельгийцев и не мудрено.

0
CELTIC FROST
31 Марта 2021, 00:09

это просто потому. что Алекс-1972 в их составе не вышел. Иначе была бы полная тики-така. и этим слабым бенилюкчанам пришел бы капеццц

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