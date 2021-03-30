Португалия и Уэльс набрали по три очка, Беларусь пропустила 8 мячей от Бельгии

Сборная Португалии пропустила первой в выездном матче с командой Люксембурга, но отыгралась и обеспечила себе приличный задел в голах, чтобы не зависеть от судейских ошибок. Голы Диого Жоты, Криштиану Роналду и Жоау Пальиньи принесли победу (3:1) и первое место в группе наряду с сербами.

В группе Е Уэльс и Чехия провели напряженный поединок и завершали его в неполных составах. Дэниэл Джеймс на 82-й минуте принес британцам победу - 1:0.

В параллельной игре Бельгия разрывала оборону белорусов и остановилась при счете 8:0. Дубли на счету Леандро Троссара и Ханса Ванакена.