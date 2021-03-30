Португалия и Уэльс набрали по три очка, Беларусь пропустила 8 мячей от Бельгии

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30 Марта 2021, 23:39,
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Сборная Португалии пропустила первой в выездном матче с командой Люксембурга, но отыгралась и обеспечила себе приличный задел в голах, чтобы не зависеть от судейских ошибок. Голы Диого Жоты, Криштиану Роналду и Жоау Пальиньи принесли победу (3:1) и первое место в группе наряду с сербами.
В группе Е Уэльс и Чехия провели напряженный поединок и завершали его в неполных составах. Дэниэл Джеймс на 82-й минуте принес британцам победу - 1:0.
В параллельной игре Бельгия разрывала оборону белорусов и остановилась при счете 8:0. Дубли на счету Леандро Троссара и Ханса Ванакена.
Протокол игры
|Люксембург
|1:3
|Португалия
|(1:0) Родригес Жерсон 30'
|45' Жота Диогу (1:1)
|51' Роналду Криштиану (1:2)
|80' Пальинья Жоау (1:3)
Морис Антони • Жанс Лоран • Шано Максим 20' • 87'Герсон Ларс • Пинту Мика 65' ( Мартинс Марвин ( 65') • Мартинс Кристофер 87' ( Муратович Эдвин ( 87') • Тилль Оливье 58' ( Девилль Морис ( 58') • Баррейро Леандро • Тиль Венсан 58' ( Тилль Себастьян ( 58') • Родригес Жерсон • Синани Данел 87' ( Скендерович Алдин ( 87')
Запасные: Махмутович Энес • Бонерт Флориан • Lucas Fox • Timothe Rupil • Щон Ральф
Лопеш Антони • Канселу Жоау • Фонте Жозе • Диаш Рубен • 70'Мендеш Нуну • Невеш Рубен 89' ( Оливейра Сержиу ( 89') • Саншеш Ренату • 83'Силва Бернарду 68' ( Силва Рафа ( 68') • Роналду Криштиану • Жота Диогу 68' ( Пальинья Жоау ( 68') • Фелиш Жоау 41' ( Нету Педру ( 41')
Запасные: Нету Луиш • Андре Силва • Са Жозе • Силва Руи • Седрик Соареш • Дуарте Домингуш
30 марта. Стадион "Жози Бартель".
Протокол игры
|(1:0) Джеймс Дэниэл 82'
Уорд Дэнни II • Мефам Крис 57' ( Мур Киффер ( 57') • Лоуренс Джеймс • 54'Родон Джо • Робертс Коннор II 77' • 77'Уилсон Гарри 76' ( Уильямс Джонатан ( 76') • Ампаду Этан • Моррелл Джозефф • Уильямс Неко • Джеймс Дэниэл • Бэйл Гарет
Запасные: Шихан Джош II • Левитт Дилан • Джонсон Бреннан • Лоуренс Том • Смит Мэттью II • Хенесси Уэйн • Бен Кабанго • Норрингтон-Дэвис Рис • Гантер Кристофер • Дэвис Адам
Вацлик Томаш • Цоуфал Владимир 87' ( Выдра Матей ( 87') • Челюстка Ондржей • Кудела Ондрей 87' ( Барак Антонин ( 87') • Боржил Ян • Голеш Томаш 53' ( Крменчик Михал ( 53') • Соучек Томаш • Провод Лукас • Дарида Владимир • Янкто Якуб • 62'Шик Патрик 49'
Запасные: Павелка Давид • Павленка Иржи • Стронати Патрицио • Пекхарт Томаш • Пешек Якуб • Масопуст Лукаш • Кадержабек Павел • Мандоус Алеш • Зима Давид 55'
30 марта. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).
Протокол игры
|(1:0) Бачуайи Миши 14'
|(2:0) Ванакен Ханс 17'
|(3:0) Троссар Леандро 38'
|(4:0) Докю Жереми 42'
|(5:0) Прает Деннис 49'
|(6:0) Бентеке Кристиан 70'
|(7:0) Троссар Леандро 76'
|(8:0) Ванакен Ханс 89'
Миньоле Симон • Алдервейрельд Тоби • Денайер Джейсон 46' ( Боята Дедрик ( 46') • Вертонген Ян 64' ( Дендонкер Леандер ( 64') • Мёнье Тома • Прает Деннис 71' ( Тилеманс Юри ( 71') • Ванакен Ханс • Азар Торган • Докю Жереми 77' ( Янузай Аднан ( 77') • Бачуайи Миши 64' ( Бентеке Кристиан ( 64') • Троссар Леандро
Запасные: Лукаку Ромелу • Кастань Тимоти • Камински Томас • Мертенс Дрис • Салемакерс Алексис • Де Брёйне Кевин • Кастельс Коэн
Гутор Александр • Юзепчук Роман • Наумов Никита • Павловец Александр • Поляков Денис • Стасевич Игорь • Кисляк Сергей 61' ( Маевский Иван ( 61') • Эбонг Макс 46' ( Сигневич Николай ( 46') • Подстрелов Дмитрий 46' ( Савицкий Павел ( 46') • Кендыш Юрий 87' ( Бахар Иван ( 87') • Лисакович Виталий 74' ( Климович Владислав ( 74')
Запасные: Павлюченко Павел • Антилевский Дмитрий • Бордачёв Максим • Чичкан Антон • Яблонский Евгений • Лаптев Денис • Швецов Максим
30 марта. Стадион "King Power at Den Dreef".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Португалии, Сборная Бельгии, Сборная Чили, Сборная Беларуси, Сборная Уэльса, Сборная Люксембурга
белорусы влетели по полной. от бельгийцев и не мудрено.
это просто потому. что Алекс-1972 в их составе не вышел. Иначе была бы полная тики-така. и этим слабым бенилюкчанам пришел бы капеццц