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​Сборная Уэльса отстранила троих игроков

29 Марта 2021, 17:57,

Три футболиста сборной Уэльса были отстранены от работы с командой и вернулись в свои клубы. Это Хэл Робсон-Кану, Рабби Матондо и Тайлер Робертс. Футбольная ассоциация Уэльса подтвердила отъезд игроков по причине «нарушения протоколов», не давая развёрнутого комментария на этот счёт.

Если обратиться к прессе, то некоторые источники сообщают о нарушении футболистами режима. Якобы указанные игроки покинули свои спальни после отбоя.

Сборная Уэльса в настоящий момент готовится к отборочному матчу против Чехии. Он пройдёт в Кардиффе в ближайший вторник, тридцатого марта.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Уэльса, Хэл Робсон-Кану, Рабби Матондо, Тайлер Робертс
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