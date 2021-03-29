​Сборная Уэльса отстранила троих игроков

Три футболиста сборной Уэльса были отстранены от работы с командой и вернулись в свои клубы. Это Хэл Робсон-Кану, Рабби Матондо и Тайлер Робертс. Футбольная ассоциация Уэльса подтвердила отъезд игроков по причине «нарушения протоколов», не давая развёрнутого комментария на этот счёт.

Если обратиться к прессе, то некоторые источники сообщают о нарушении футболистами режима. Якобы указанные игроки покинули свои спальни после отбоя.

Сборная Уэльса в настоящий момент готовится к отборочному матчу против Чехии. Он пройдёт в Кардиффе в ближайший вторник, тридцатого марта.